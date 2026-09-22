Ha*Ash anuncia la gira "No Me Hablen de Amor" por Norteamérica

MIAMI.- El dúo Ha*Ash anunció el tour No Me Hablen de Amor, la cual recorrerá 18 ciudades de Estados Unidos y Canadá. La gira dará inicio el 20 de abril en Toronto, Canadá, y recorrerá ciudades como Chicago, Los Ángeles, Phoenix, Las Vegas, Houston y Nueva York, finalizando el 22 de mayo en Miami.
En un comunicado compartido a la revista Billboard, las cantantes manifestaron su emoción por volver a los escenarios de Canadá y Estados Unidos.
“Después de todo lo que vivimos con HAASHVILLE, teníamos muchísimas ganas de volver a encontrarnos con nuestro público. Esta gira representa una nueva etapa para nosotras, con canciones nuevas, muchas historias y, por supuesto, todos esos temas que hemos cantado juntas durante tantos años”, comentaron.
“Se llama No Me Hablen de Amor… aunque ya saben que seguramente vamos a terminar hablando, y cantando de amor toda la noche”.
Los boletos estarán disponibles desde este 22 de septiembre en preventa; mientras que el viernes 25 inicia la venta general por Live Nation, promotora del tour.
Fechas
A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta las fechas anunciadas para No Me Hablen de Amor.
- 20 de abril — Toronto, ON — Meridian Hall
- 22 de abril — Indianapolis, IN — Murat Theatre
- 23 de abril — Rosemont, IL — Rosemont Theatre
- 25 de abril — Denver, CO — Paramount Theatre
- 28 de abril — Seattle, WA — The Paramount Theatre
- 29 de abril — Portland, OR — Keller Auditorium
- 1 de mayo — Highland, CA — Yaamava’ Theater*
- 2 de mayo — Inglewood, CA — YouTube Theater
- 6 de mayo — San Jose, CA — San Jose Civic
- 8 de mayo — Phoenix, AZ — Arizona Financial Theatre
- 9 de mayo — Las Vegas, NV — Pearl Concert Theater at Palms Casino Resort
- 12 de mayo — El Paso, TX — El Paso County Coliseum
- 14 de mayo — Irving, TX — The Pavilion at Toyota Music Factory
- 15 de mayo — Hidalgo, TX — Payne Arena
- 16 de mayo — Houston, TX — 713 Music Hall
- 19 de mayo — New York, NY — United Palace Theatre
- 21 de mayo — Atlanta, GA — Coca-Cola Roxy
- 22 de mayo — Miami Beach, FL — Fillmore Miami Beach