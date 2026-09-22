martes 22  de  septiembre 2026
Política

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en Nueva York en privado

El encuentro en Nueva York supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, confirmó la Casa Blanca, sin que haya trascendido el contenido del diálogo

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, en una foto montaje.&nbsp;

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, en una foto montaje. 

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron este martes por primera vez en Nueva York, en un encuentro que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, confirmó la Casa Blanca.

El encuentro se realizó al margen de la Asamblea General de la ONU, informó este martes una fuente de la Casa Blanca sin que haya trascendido el contenido del diálogo.

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Es el primer encuentro entre ambos desde que Rodríguez asumió el poder, tras la caída y captura en Venezuela del depuesto gobernante Nicolás Maduro y su esposa durante una operación militar estadounidense en enero.

La reunión tuvo lugar en el hotel Lotte New York Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

Además de ambos mandatarios, participaron el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

El encuentro se celebró a puerta cerrada y sin acceso de la prensa, a diferencia de otras reuniones mantenidas por Trump en Nueva York, como la que sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Reunión en la ciudad donde está preso Maduro

La cita se produjo poco después del acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina donde Nicolás Maduro permanece recluido, acusado de narcotráfico.

Se trata del primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

Desde que Estados Unidos capturó y depuso a Maduro en Caracas el pasado enero, la Administración de Trump ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, y ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019.

La principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

El pacto ha suscitado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.

Sin embargo, la Casa Blanca afirma que lleva a cabo un plan de tres fases que incluye la democratización del país y elecciones libres.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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