viernes 10  de  octubre 2025
Orgullo latino en Dubái

El Dr. Eduardo Cardona deslumbra a la comunidad estética global con su estudio sobre rejuvenecimiento facial

Este enfoque no busca rellenar, sino activar la regeneración natural de la piel, mejorando la hidratación, elasticidad y grosor dérmico

El Dr. Eduardo Cardona durante su presentación en Dubái. 

Cortesía
Panel informativo en el evento de salud.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DUBAI y MIAMI.- El reconocido profesor y especialista en medicina estética Dr. Eduardo Cardona brilló en el AMWC Dubái 2025, uno de los congresos más prestigiosos del mundo, al presentar su nuevo estudio clínico sobre RAIL TECHNIQUE®, una técnica patentada que redefine el rejuvenecimiento facial con precisión anatómica y resultados naturales.

Esta técnica que cambia las reglas del rejuvenecimiento inspirada en la estructura paralela y controlada de los rieles del tren, RAIL TECHNIQUE® propone una nueva forma de aplicar ácido hialurónico, basada en la ingeniería facial y el respeto absoluto por la anatomía. A diferencia de los métodos tradicionales de relleno, esta técnica trabaja en planos estratégicos y direcciones lineales, lo que permite reconstruir la arquitectura facial sin sobrecorrección ni pérdida de naturalidad.

La presentación del Dr. Cardona destacó la sinergia entre RAIL TECHNIQUE® y su innovadora técnica HydroFirm®, un método intradérmico de bioestimulación que utiliza ácido hialurónico de baja densidad.

Este enfoque no busca rellenar, sino activar la regeneración natural de la piel, mejorando la hidratación, elasticidad y grosor dérmico.

Al combinar ambas técnicas Rail Technique® para el soporte estructural y HydroFirm® para la revitalización dérmica, el estudio demostró resultados superiores en rejuvenecimiento facial sin recurrir a procedimientos invasivos.

Con más de 22.000 casos documentados a nivel global, The Cardona Method® se ha consolidado como un modelo de seguridad, naturalidad y excelencia en la medicina estética.

Durante su paso por Dubái, el Dr. Cardona compartió conocimientos con médicos de alto perfil, incluyendo especialistas que atienden a celebridades como Eva Longoria y Lindsay Lohan, reafirmando la relevancia internacional de su metodología.

A través de su institución Boribana Medical Training, el Dr. Cardona forma a profesionales de la salud en sus técnicas patentadas, promoviendo una práctica estética basada en la ciencia, la anatomía y la ética profesional.

El futuro de la estética facial habla español

La visión del Dr. Cardona impulsa una estética más consciente: menos producto, más conocimiento anatómico y resultados que respetan la identidad del rostro. Su participación en AMWC Dubái 2025 marcó un hito para la comunidad latina en la medicina estética, posicionando a su metodología como un nuevo estándar internacional.

“El verdadero rejuvenecimiento no consiste en cambiar un rostro, sino en devolverle su estructura, equilibrio y expresión natural”, dijo el Dr. Eduardo Cardona.

Síguelos en Instagram para conocer más sobre las últimas tendencias en estética y educación médica: @drcardonaedu @boribanamedicaltraining

