viernes 10  de  octubre 2025
CONFLICTO

Trump responde a hostilidad de China por nuevas acciones en sus prácticas comerciales

"Tenía previsto reunirme con el presidente Xi Jinpong en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivos para hacerlo"

Vista panorámica del Puerto de Keelung, Taiwán.

I-HWA CHENG/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que ya no considera necesaria una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, criticó duramente a Pekín por sus prácticas comerciales "muy hostiles" y amenazó con aumentar aún más los aranceles a la potencia asiática.

"¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se está volviendo muy hostil", declaró Trump en una extensa publicación en su red Truth Social, en la que criticó duramente la imposición por parte de China de controles a la exportación de tierras raras, básicas para la fabricación de componentes tecnológicos.

"Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivos para hacerlo", añadió en la publicación, que elaboró mientras se dirigía a un chequeo médico en un hospital militar cerca de Washington.

China "no puede mantener al mundo cautivo"

Trump afirmó que China había enviado cartas a países de todo el mundo detallando los controles a la exportación de "todos y cada uno de los elementos de producción relacionados con las tierras raras".

"De ninguna manera se debe permitir que China mantenga al mundo 'cautivo', pero ese parece haber sido su plan desde hace bastante tiempo", escribió Trump.

Las tierras raras son fundamentales para la fabricación de todo tipo de productos, desde teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos hasta hardware militar y componenetes de energías renovables.

China domina la producción y el procesamiento de estos materiales.

"Una de las políticas que estamos evaluando en este momento es un aumento sustancial de los aranceles sobre los productos chinos que entran en Estados Unidos", declaró Trump, añadiendo que estaba considerando "muchas otras medidas".

Calificó el enfoque de China como una estrategia para construir posiciones de monopolio sobre imanes y otros elementos, calificándolo como "una acción bastante siniestra y hostil, como mínimo".

Añadió que no había hablado con Xi sobre el asunto.

Tarifa por tonelada en barcos sube a 89 dólares

China anunció este viernes que aplicará también "tarifas portuarias especiales" a barcos operados o construidos por Estados Unidos, luego de que Washington anunciara en abril pasado que cobrará tasas a los barcos vinculados a China

Los gravámenes se cobrarán en los puertos chinos a partir del 14 de octubre, dijo el Ministerio de Transporte chino en un comunicado.

Se espera que ese día entre en vigor el cobro de tarifas similares a los barcos de construcción y operación china que lleguen a Estados Unidos.

Los barcos deberán pagar 56 dólares por tonelada neta hasta el mes de abril, cuando la tarifa aumentará a 89 dólares. Las tasas subirán luego anualmente.

Las "tarifas portuarias especiales" se aplicarán al viaje de cada barco a China —no a cada puerto individual—, y ningún buque será gravado más de cinco veces al año, precisó el ministerio.

FUENTE: Con información de AFP.

Embajada de EEUU en Cuba anuncia cierre por actividad del régimen frente a su sede

Trump deja sin discurso a Petro y a la izquierda mundial

Jueza suspende temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

