El show "Sabor Tropical con Sarah Rivera" recibe como invitada a La Mulata del Sabor

Transmitido por Mega TV, el programa Sabor Tropical abre las puertas de la cocina a Lisett Morales

La Mulata del Sabor en el show “Sabor Tropical con Sarah Rivera”.

Cortesía
Sarah Rivera cocina con Lisett Morales, La Mulata del Sabor.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La cocina, la música y la cultura caribeña se alistan para tomar la pantalla este domingo 25, por Mega TV, con el show Sabor Tropical con Sarah Rivera, con la invitada Lisett Morales, La Mulata del Sabor.

Estrenado a inicios de año y uno de los espacios televisivos más frescos y auténticos de la televisión latina en Miami, el programa combina gastronomía, conversaciones íntimas y música en una propuesta que celebra las raíces y la identidad.

El show, conducido por la chef, empresaria y personalidad mediática Sarah Rivera, abre las puertas de una cocina donde el sabor se mezcla con historias reales, risas espontáneas y encuentros genuinos con artistas que forman parte del pulso cultural de la ciudad. Cada episodio es una invitación a descubrir recetas con alma caribeña, consejos prácticos de estilo de vida y momentos de conexión humana que van más allá del plato.

Arte en la cocina

El programa del 25 de enero será un encuentro cargado de energía, música y complicidad. Juntas, Sarah y Lisett preparan un tradicional congrí (moros y cristianos) con un twist tropical, mientras comparten anécdotas personales y celebran la música que forma parte de sus historias.

El programa ya ha contado con el productor, compositor y multiinstrumentista puertorriqueño Marlow Rosado, dos veces ganador del premio GRAMMY®, invitado que reafirma el espíritu del espacio: unir talentos, culturas y pasiones en un ambiente cercano y auténtico.

Más que un show de cocina, Sabor Tropical es un punto de encuentro donde la comida funciona como lenguaje común y la música como hilo emocional.

Para Sarah Rivera, esa conexión es parte esencial del proyecto: “Cocinar con mis primeros dos invitados, Lisett y Marlow, ha sido una experiencia maravillosa. Son artistas con una energía hermosa, mucha humildad y un amor genuino por lo que hacen. En la cocina se creó una conexión real, llena de risas, sabor y autenticidad”.

El lanzamiento del programa también representa un momento especial en los ámbitos personal y profesional de Sarah, quien ha construido una marca de estilo de vida que integra gastronomía, bienestar, entretenimiento y cultura.

Desde la mirada de sus invitados, Sabor Tropical ofrece algo poco común en la televisión: un espacio donde el artista puede ser él mismo, compartir su historia y crear sin poses ni artificios.

Así lo expresó Lisett Morales sobre su participación en el programa: “Cocinar con la excelente chef Sarah Rivera fue una experiencia auténtica, divertida y con mucho sabor. Además, aprendí que es mejor cocinar con ingredientes saludables y que el toque especial de sus recetas es su Sazón Gourmet SRKL”.

Y añadió: “Una de las cosas que adoro de Sarah es que, aun en la cocina, mantiene su glamour, siempre elegante, y su amor por la música nos permite a los artistas tener un espacio para compartir nuestra música y nuestra historia con los televidentes. Le auguro todo el éxito que merece”.

Sarah Rivera cocina con Lisett Morales, La Mulata del Sabor.

Historias a la carta

Con una propuesta que celebra lo que une a la comunidad latina, la comida, la música y las buenas conversaciones, Sabor Tropical con Sarah Rivera gana terreno en la televisión hispana. El show del domingo 25 promete mantener ese espacio acogedor que ya comienza a convertirse en sello del programa.

Además de su propuesta gastronómica, cuenta con una cuidada producción y un formato televisivo cercano, que privilegia la conversación auténtica y el intercambio cultural. El programa se graba en un ambiente íntimo que simula una cocina real, donde la música, el baile espontáneo y las anécdotas personales fluyen de manera natural.

Cada episodio está concebido como una experiencia integral: mientras se preparan recetas, los invitados comparten historias de vida, procesos creativos y emociones.

Más sobre Sarah Rivera

Al frente del proyecto se encuentra Sarah Rivera, experta en gastronomía y empresaria con una sólida presencia en el ecosistema mediático latino. Nacida en la República Dominicana y radicada en Miami, Rivera ha construido una marca personal que integra cocina, bienestar, entretenimiento y cultura, con un enfoque en la identidad caribeña y la vida contemporánea. Su estilo elegante y auténtico ha sido determinante en su carrera en la televisión hispana.

Más allá de la pantalla, Sarah Rivera lidera un ecosistema creativo que incluye su línea artesanal Sazón Gourmet, elaborada a partir de una receta familiar con ingredientes naturales, sin químicos ni conservantes, así como la plataforma Sarah Rivera Kitchen & Lifestyle, desde donde comparte contenidos educativos y colaboraciones con figuras del mundo de la gastronomía, la música y el entretenimiento.

Con este proyecto televisivo, Rivera celebra la diversidad cultural de Miami y reafirma el papel de la cocina como punto de encuentro entre generaciones y tradiciones.

Sabor Tropical con Sarah Rivera se transmite los domingos a las 6pm por Mega TV. Para más información, visite www.sarahrivera.com y siga a @sarahriveraoficial en las redes.

