El show "Sabor Tropical con Sarah Rivera" recibe como invitada a La Mulata del Sabor

La cocina, la música y la cultura caribeña se alistan para tomar la pantalla este domingo 25, por Mega TV, con el show Sabor Tropical con Sarah Rivera , con la invitada Lisett Morales, La Mulata del Sabor.

Estrenado a inicios de año y uno de los espacios televisivos más frescos y auténticos de la televisión latina en Miami, el programa combina gastronomía, conversaciones íntimas y música en una propuesta que celebra las raíces y la identidad.

El show, conducido por la chef, empresaria y personalidad mediática Sarah Rivera, abre las puertas de una cocina donde el sabor se mezcla con historias reales, risas espontáneas y encuentros genuinos con artistas que forman parte del pulso cultural de la ciudad. Cada episodio es una invitación a descubrir recetas con alma caribeña, consejos prácticos de estilo de vida y momentos de conexión humana que van más allá del plato.

Arte en la cocina

El programa del 25 de enero será un encuentro cargado de energía, música y complicidad. Juntas, Sarah y Lisett preparan un tradicional congrí (moros y cristianos) con un twist tropical, mientras comparten anécdotas personales y celebran la música que forma parte de sus historias.

El programa ya ha contado con el productor, compositor y multiinstrumentista puertorriqueño Marlow Rosado, dos veces ganador del premio GRAMMY®, invitado que reafirma el espíritu del espacio: unir talentos, culturas y pasiones en un ambiente cercano y auténtico.

Más que un show de cocina, Sabor Tropical es un punto de encuentro donde la comida funciona como lenguaje común y la música como hilo emocional.

Para Sarah Rivera, esa conexión es parte esencial del proyecto: “Cocinar con mis primeros dos invitados, Lisett y Marlow, ha sido una experiencia maravillosa. Son artistas con una energía hermosa, mucha humildad y un amor genuino por lo que hacen. En la cocina se creó una conexión real, llena de risas, sabor y autenticidad”.

El lanzamiento del programa también representa un momento especial en los ámbitos personal y profesional de Sarah, quien ha construido una marca de estilo de vida que integra gastronomía, bienestar, entretenimiento y cultura.

"Estoy inmensamente feliz y agradecida con este lanzamiento; es un sueño que se sigue construyendo paso a paso. El público puede esperar shows llenos de sabor, historias reales, mucha alegría y colaboraciones especiales que celebran nuestra cultura y nuestra esencia", afirmó.

Desde la mirada de sus invitados, Sabor Tropical ofrece algo poco común en la televisión: un espacio donde el artista puede ser él mismo, compartir su historia y crear sin poses ni artificios.

Así lo expresó Lisett Morales sobre su participación en el programa: “Cocinar con la excelente chef Sarah Rivera fue una experiencia auténtica, divertida y con mucho sabor. Además, aprendí que es mejor cocinar con ingredientes saludables y que el toque especial de sus recetas es su Sazón Gourmet SRKL”.

Y añadió: “Una de las cosas que adoro de Sarah es que, aun en la cocina, mantiene su glamour, siempre elegante, y su amor por la música nos permite a los artistas tener un espacio para compartir nuestra música y nuestra historia con los televidentes. Le auguro todo el éxito que merece”.

sarah y lisett Sarah Rivera cocina con Lisett Morales, La Mulata del Sabor. Cortesía

Historias a la carta

Con una propuesta que celebra lo que une a la comunidad latina, la comida, la música y las buenas conversaciones, Sabor Tropical con Sarah Rivera gana terreno en la televisión hispana. El show del domingo 25 promete mantener ese espacio acogedor que ya comienza a convertirse en sello del programa.

Además de su propuesta gastronómica, cuenta con una cuidada producción y un formato televisivo cercano, que privilegia la conversación auténtica y el intercambio cultural. El programa se graba en un ambiente íntimo que simula una cocina real, donde la música, el baile espontáneo y las anécdotas personales fluyen de manera natural.

Cada episodio está concebido como una experiencia integral: mientras se preparan recetas, los invitados comparten historias de vida, procesos creativos y emociones.

Más sobre Sarah Rivera

Al frente del proyecto se encuentra Sarah Rivera, experta en gastronomía y empresaria con una sólida presencia en el ecosistema mediático latino. Nacida en la República Dominicana y radicada en Miami, Rivera ha construido una marca personal que integra cocina, bienestar, entretenimiento y cultura, con un enfoque en la identidad caribeña y la vida contemporánea. Su estilo elegante y auténtico ha sido determinante en su carrera en la televisión hispana.

Más allá de la pantalla, Sarah Rivera lidera un ecosistema creativo que incluye su línea artesanal Sazón Gourmet, elaborada a partir de una receta familiar con ingredientes naturales, sin químicos ni conservantes, así como la plataforma Sarah Rivera Kitchen & Lifestyle, desde donde comparte contenidos educativos y colaboraciones con figuras del mundo de la gastronomía, la música y el entretenimiento.

Con este proyecto televisivo, Rivera celebra la diversidad cultural de Miami y reafirma el papel de la cocina como punto de encuentro entre generaciones y tradiciones.

Sabor Tropical con Sarah Rivera se transmite los domingos a las 6pm por Mega TV. Para más información, visite www.sarahrivera.com y siga a @sarahriveraoficial en las redes.