jueves 20  de  agosto 2026
SALUD

En sus procedimientos estéticos, CLINIQ ofrece seguridad y acompañamiento

La especialista habla de una cirugía cada vez más personalizada, planificada y compatible con la salud y la vida real del paciente

La Dra. Isabel Uribe.&nbsp;

La Dra. Isabel Uribe. 

Cortesía
Por JORGE FERNÁNDEZ

La Dra. Isabel Uribe es cirujana plástica, estética y reconstructiva, cofundadora y directora científica del centro médico y clínica boutique de alta gama CLINIQ, con sede en Medellín, Colombia. Con más de 20 años de trayectoria, lidera un modelo institucional que ha acompañado a más de 25.000 pacientes y que integra preparación, precisión quirúrgica y recuperación bajo The Cliniq Way.

La especialista habla de una cirugía cada vez más personalizada, planificada y compatible con la salud y la vida real del paciente. El contorno corporal se encuentra entre los procedimientos más solicitados. La liposucción, lipoabdominoplastia, abdominoplastia y cirugías mamarias concentran buena parte de las consultas, aunque ha cambiado la manera en que los pacientes se acercan a ellas.

Según Uribe, existe menos interés por reproducir una silueta específica y mayor disposición a comprender qué procedimiento funciona para cada anatomía. Un paciente puede pensar que necesita una liposucción y descubrir durante la valoración que debe atenderse también la calidad de la piel, la pared abdominal o el descenso de los tejidos.

Antes de cualquier procedimiento, recomienda verificar la formación y las credenciales del cirujano. Las redes sociales permiten conocer su trabajo y filosofía, pero no sustituyen esa comprobación. También es fundamental investigar la institución: dónde se realizará la intervención, quién administrará la anestesia, qué equipo participará y qué protocolos existen ante una eventualidad.

En CLINIQ, señala, la seguridad está respaldada por estándares internacionales. La institución cuenta con acreditación QUAD A, una evaluación independiente relacionada con seguridad clínica, equipo médico, atención anestésica, control de infecciones, infraestructura y protocolos.

Uno de los mitos frecuentes es considerar que una intervención estética, por ser electiva, es una cirugía menor. “No lo es”, enfatiza Uribe. Procedimientos como una liposucción, abdominoplastia o cirugía mamaria requieren anestesia, evaluación de riesgos, planificación rigurosa, técnica adecuada y una institución preparada.

La cirugía reconstructiva, por su parte, busca restaurar estructuras afectadas por enfermedades, accidentes, malformaciones, intervenciones previas o pérdidas de tejido. La estética parte generalmente de una anatomía sana y busca mejorar proporciones, contorno o armonía.

Tampoco existe una edad ideal universal para someterse a una cirugía plástica. Lo fundamental es encontrar el momento adecuado, considerando salud general, antecedentes, condición cardiovascular y metabólica, nutrición, medicamentos y magnitud de la intervención. Por ejemplo, una mujer que contempla una cirugía abdominal y planea un embarazo próximamente posiblemente debería esperar.

La evaluación emocional es tan importante como la física. Un paciente puede ser buen candidato anatómicamente, pero no encontrarse en el momento emocional apropiado. Por eso es esencial conocer qué desea cambiar y cuáles son sus expectativas. Una cirugía puede modificar el cuerpo, pero no resolver una crisis personal, salvar una relación o garantizar aceptación social.

Para quienes viajan a Colombia a operarse, Uribe aconseja evaluar el proceso completo: preparación, valoración presencial, cirugía, recuperación, controles y seguimiento al regresar a su país. La institución nunca debería elegirse únicamente por precio, promociones o imágenes impactantes en redes sociales.

Después de más de dos décadas y 25.000 pacientes acompañados en CLINIQ, la convicción permanece: una cirugía puede durar horas, pero sus efectos acompañarán al paciente durante mucho tiempo. Por eso, la decisión merece criterio, seguridad, confianza y una estructura preparada para cuidar integralmente todo el proceso.

Temas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La normativa entrará en vigencia el 18 de septiembre de 2026, de acuerdo con USCIS.
MIGRACIÓN

Cambios en formulario para residencia permanente incluyen información sobre carga pública

Angie Nixon
ELECCIONES 2026

Quién es Angie Nixon, la progresista que intenta romper el dominio republicano en Florida

Imagen referencial. 
EEUU

FBI publica preocupante informe sobre actos antisemitistas

Enrique García, exoficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba (DGI) y exagente de la CIA y Raúl Guillermo Castro Rodríguez, conocido como El Cangrejo, señalado por narcotráfico.
EXCLUSIVA

Ser mensajero del régimen no exime al "Cangrejo" de estar bajo lupa de EEUU

La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, habla durante el evento Venezuela Energy Week este miércoles, en Houston, Estados Unidos.
ECONOMÍA

Ministra de Petróleo de Venezuela promueve en EEUU amplias inversiones en crudo y gas

Te puede interesar

El designado gobernante, Miguel Díaz-Canel (derecha), y Raúl Guillermo Rodríguez Castro (alias el cangrejo), nieto del dictador Raúl Castro
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU impone nuevo paquete de sanciones a Cuba

Por Leonardo Morales
Imagen referencial. 
EEUU

FBI publica preocupante informe sobre actos antisemitistas

Las 20 representantes oficiales de Miss Universe Cuba 2026 posan por primera vez juntas tras la ceremonia de imposición de bandas celebrada en el Teatro Miami. video
CONCURSO

Así se vive la jornada de la tercera edición de Miss Universe Cuba

Departamento del Tesoro de EEUU.
ECONOMíA

La deuda pública de Estados Unidos supera los 40 billones de dólares

Héctor Lans, propietario de Crosswell International y organizador del foro.
ENTREVISTA

Sector privado diseña en Miami las bases para reconstruir una Cuba libre