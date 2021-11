Cynthia Klitbo cuenta que le tomó dos décadas olvidar a Francisco Gattorno

"Yo tuve un duelo de casi 20 años por alguien que ustedes conocen", dijo la reconocida villana de telenovelas, refiriéndose al cubano con quien mantuvo una relación en la que él le fue infiel en varias ocasiones.

Para ella fue un proceso de reflexión interna y de darse cuenta de la realidad, sobre todo cuando pudo confrontar a Francisco Gattorno. "Cuando descubrí la verdad y volví a hablar con él, me di cuenta de que no valió la pena", contó.

Desde hace unas semanas, Cynthia Klitbo inició un romance con el actor Juan Vidal, con quien encontró nuevamente el amor. "Y uno no puede llorar tanto porque entonces evitas que entre lo nuevo y no sabes qué te va a deparar la vida", dijo.

"Siempre llega algo mejor y ahorita me llegó lo más bonito de mi vida", dijo la actriz quien ha sido criticada en esta relación por la diferencia de edades que existen entre ambos, ya que la artista tiene 54 años y su novio 44 años de edad.

"Yo me cuido para poder tener un hombre que a mí me guste. ¿Por qué me van a gustar las carcachas, si puedo traer un último minuto?", dijo.