El Canelo Álvarez habla sobre el machismo

Cuando era niño, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez fue víctima de bullying y otros niños le pusieron apodos por lucir diferente. "Era diferente, pelirrojo, pecoso", recuerda. "No sufrí, la verdad es que me encantaba pelear", confesó risueño sin filtros en la mesa roja de Red Table Talk: The Estefans, el programa de Gloria Estefan, Lili Estefan y Emily Estefan en Facebook Watch. "Lo que tengo más en la vida es seguridad", añade, ya que estas burlas no dañaron su autoestima.