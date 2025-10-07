Entretenimiento fuera de las redes sociales: Actividades para detener el scroll infinito

Llega una notificación, miras el teléfono celular. Cuando te vuelves a fijar en el reloj, ha pasado media hora sin que te des cuenta. Has estado saltando de video en video sin saber a dónde se han ido esos valiosos minutos.

A continuación, algunas ideas de entretenimiento y formación en internet para dejar de lado el scroll infinito y divertirte con pasatiempos más constructivos.

Juegos a través de internet

El entretenimiento no es una pérdida de tiempo, sino una forma de recrear los sentidos, relajarse y olvidarse por un momento del mundo que está ahí afuera. Internet ofrece muchas vías para mantenerse entretenido, pero la contracara de esto es que buena parte de lo que se consume es un entretenimiento vacío e invasivo, como en el caso de las redes sociales.

No siempre que se busca entretenimiento en Internet hace falta abrir una aplicación de videos cortos. También se puede buscar alternativas en los juegos asequibles de $1 minimum deposit casino o en las aplicaciones de juego gratuito.

En ocasiones, los juegos gratuitos pueden ser una forma productiva de distracción, ya que algunos clásicos como el sudoku, los crucigramas o el ajedrez entrenan la memoria y ayudan a agudizar los sentidos, además de ser una especie de "reseteo de dopamina", al permitir alejarse del scroll infinito.

Consumir contenido largo

¿Te cuesta mirar un video largo en YouTube? No estás solo o sola, de hecho, se ha dicho que tenemos menos capacidad de atención que un pez. El dato del famoso “attention span de ocho segundos” proviene de un informe de Microsoft Canadá (2015), Consumer Insights, Attention Spans Report, que comparaba la capacidad de atención en 2000 y en 2013/2015.

Allí se señalaba que la atención promedio había pasado de 12 segundos en el año 2000 a 8 segundos en 2013, lo que dio lugar a la comparación con la memoria de un pez dorado (“goldfish attention span”).

Sin embargo, entrevistados por la BBC, psicólogos como la Dra. Gemma Briggs (Open University) señalan que hablar de un “promedio de atención de ocho segundos” no tiene sentido, dado que la atención es dependiente de la tarea y la motivación.

Más allá de esta discusión, es cierto que mirar un contenido de dos horas en cualquier plataforma suele tener unos requisitos de atención más altos que el scroll de las redes sociales. De la misma forma, también tiene más rédito. Mirar una película o una clase sobre un tema te deja un mensaje, algo que ningún video de 15 segundos puede hacer.

Producir contenido en vez de consumirlo

La marca personal es el nuevo Santo Grial de Internet. Cualquier persona del planeta puede convertirse en influencer, youtuber o creador de contenido UGC y obtener fama, dinero o reconocimiento.

Sin embargo, aunque lo anterior es cierto, llegar a ese nivel no es fácil y, como regla general, menos de un 1% de las cuentas creadas llegan a tener suficientes seguidores o suscriptores como para poder vivir de la creación de contenido.

Una buena forma de pensar este enfoque es a través de la regla del 4-7-11, que explica cómo se genera la confianza necesaria para que una persona pase de no conocerte a convertirse en cliente.

La fórmula dice que alguien necesita encontrarse contigo en 4 lugares o plataformas distintas, pasar al menos 7 horas expuesto a tu marca y recibir 11 impactos de tus mensajes antes de tomar una decisión de compra.

Esto refleja cómo funciona hoy la atención. No es suficiente con un anuncio o una visita esporádica a tu web. La gente necesita verte en diferentes canales (redes sociales, newsletter, podcast, colaboraciones) y dedicarte tiempo de calidad. Es una combinación de repetición y profundidad.

Contenido "lento", la nueva forma de destacar entre la saturación

Aquí es donde YouTube se convierte en una pieza estratégica. Un solo video puede extender la presencia de la marca de varias maneras. Para empezar, YouTube genera tiempo de visualización (las “7 horas” se acumulan mucho más rápido con videos largos que con posts breves) y multiplica los impactos gracias a su capacidad de ser redistribuido.

Además, de una misma pieza de contenido largo de YouTube se puede sacar clips para redes sociales, convertido en artículos para tu blog o usado como material en newsletters.

Sobre estas últimas también hay mucha tela para cortar. Aunque el email existe desde los comienzos de Internet, las newsletters se están poniendo de moda porque no dependen de los algoritmos.

A diferencia de las redes sociales, donde los cálculos matemáticos deciden qué mostrar y qué no, el correo llega directo a la bandeja de entrada, un espacio más íntimo y personal. Cada envío aporta contenido que educa, entretiene o inspira, fortaleciendo la relación en cada apertura.

Al ser recurrentes, las newsletters aseguran presencia constante en al menos uno de los “4 lugares”. Bien diseñada, un boletín informativo no solo mantiene la atención, sino que acelera el camino de la confianza hacia la compra.

Diario Las Américas no se responsabiliza por el resultado de estas apuestas ni del contenido ni sugerencias que sean hechas bajo este contenido que son responsabilidad única del patrocinante o autor.