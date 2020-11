Las dificultades que afrontó Christian Nodal para trabajar con Ángela Aguilar

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCE8DRbvD0EJ%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHX23z2y8lzMi4lVLTplPv7GX5ZCM0MqUe8pZBEvGXiZCT7R8C4VaiIP5qKvaEmvRfXfPlkYyXpUpZAQPR8Ikh0DtJMEs2NAQyBdIhe3qSf07kazZBZB5BL1nNeyW0dgdlueOd0pSZATfFayjCZAJM0ybZAsJs3GZCkykVXomPesfi View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal (@nodal)

Durante una entrevista en el programa “Hoy”, el cantante confesó que desde un primer momento pensó en Ángela Aguilar para interpretar el dueto. Pero, como si de una propuesta matrimonial se tratase, tuvo que pedir primero el permiso de Pepe Aguilar, de quien se sabe que es muy protector de Ángela Aguilar y de su trayectoria profesional, por lo que supervisa sus trabajos.

“Le pedí permiso a Pepe Aguilar obviamente porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto y cariño porque toda la gira me trataron súper bien y me encantó la idea, y me gustó mucho. Yo sí estaba asustado porque pensaba que a lo mejor la canción no era la correcta, la indicada”, dijo Christian Nodal.

Los nervios se apoderaron del artista, quien temía por una aprobación de la que salió airoso, ya que a Pepe Aguilar le gustó el tema. “Me dijo que estaba muy bonita. Cuando le mandé la canción le gustó, le gustó mucho y luego me dijo ‘bueno pero hay que ver los arreglos musicales’. Y ya me puse a hacer la música, producir eso y cuando la terminé le mandé la idea”, explicó el novio de Belinda.



Por su parte, Ángela Aguilar, dijo entre risas que al enviarles la propuesta, Christian Nodal interpretó la parte femenina, cantando muy agudo. Esto le pareció totalmente divertido, lo que evitó su concentración.

“Básicamente le mandó la canción y en esa canción pues yo obviamente no estaba ahí para grabarla; yo nunca la había escuchado, y Christian no tenía voz femenina para grabar mi parte. Así que entonces, él cantaba como hombre bien, así ‘Todo empezó cuando te vi pasar’, y de repente nada más lo hacía así altísimo, altísimo, altísimo. Lo raro era que no me podía concentrar", dijo la famosa adolescente.

Christian Nodal contactó a Ángela Aguilar a través de Instagram.“Christian Nodal estaba buscando lo que le hacía falta a su disco y se le hizo buena idea que fuera yo". A ella le pareció súper importante que existiera química entre ellos para grabar la colaboración, algo que es notable en el videoclip de la canción.