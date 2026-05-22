viernes 22  de  mayo 2026
JUSTICIA

Últimas horas en el corredor de la muerte: la ejecución de un hombre en Florida por un doble asesinato

Richard Knight fue condenado a muerte hace 20 años por el apuñalamiento mortal de Odessia Stephens y de su hija, Hanessia Mullings, en Broward

Richard Knight, de 47 años, condenado por apuñalar mortalmente a una mujer y su hija, fue ejecutado el jueves 22 de mayo de 2026.

Richard Knight, de 47 años, condenado por apuñalar mortalmente a una mujer y su hija, fue ejecutado el jueves 22 de mayo de 2026.

EFE / DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Las autoridades de Florida ejecutaron este jueves al asesino Richard Knight, quien fue condenado a la pena capital por matar a una mujer y a una niña de cuatro años en el 2000, lo que representa la séptima ejecución del año en el estado.

Knight, de 47 años, recibió la inyección letal a las 18:13 hora local (22:13 GMT) en la Prisión Estatal de Florida de la ciudad de Raiford, ubicada en el norte del estado, confirmaron las autoridades penitenciarias.

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El hombre fue condenado a muerte hace 20 años como responsable del apuñalamiento mortal de la novia de su primo, Odessia Stephens, y de su hija, Hanessia Mullings, en el condado de Broward.

Según los registros judiciales, Knight compartía hogar con la familia de su primo, y el doble asesinato tuvo lugar después de que Stephens le exigiera abandonar la casa.

Aunque él mismo confesó el crimen a otro recluso mientras permanecían en prisión, según medios locales, sus abogados intentaron apelar la ejecución la semana pasada alegando la existencia de nuevas pruebas sobre el caso.

En fechas anteriores, activistas de varias entidades buscaban frenar la ejecución. Una de ellas, Catholic Mobilizing Network, emitió un comunicado donde se mencionaba:

"Al nacer, Richard fue internado en un orfanato por su madre, sin nombre ni fecha de nacimiento. Durante su infancia, él y su hermano sufrieron abusos sexuales prolongados y, con el tiempo, Richard desarrolló diversas afecciones médicas, entre ellas dolores de cabeza severos y persistentes, migrañas y convulsiones. En ocasiones, estos episodios eran tan intensos que llegaba a golpearse la cabeza contra una superficie dura en un intento por detener el dolor".

Última comida

Richard Knight no quiso pedir una última comida.

Las últimas palabras

Como parte del procedimiento, se le permite al condenado expresar unas palabras antes de la inyección letal. Knight dijo: "Quiero dar gracias a Yahvé, que es el Altísimo".

El corredor de la muerte en Florida y EEUU

Esta es la séptima ejecución que se lleva a cabo en Florida en 2026, con la octava programada para el próximo 2 de junio.

Florida fue el estado que aplicó en más ocasiones la pena capital el año pasado, con un récord de 19 ejecuciones, lo que representó dos de cada cinco de los 47 procedimientos de pena de muerte en todo Estados Unidos, según el Death Penalty Information Center.

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos, el tope anual de Florida era de ocho ejecuciones, alcanzadas en 1984 y 2014.

Un total de 258 personas se encuentran actualmente en el corredor de la muerte en Florida, la segunda cifra más alta del país, por detrás de California, donde está en vigor una moratoria a las ejecuciones desde 2019.

Florida es, además, el estado con el mayor número de exoneraciones hasta 2025, con 30.

Esta ejecución ocurre casi un mes después de que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos informara que planea restablecer el pelotón de fusilamiento como método para ejecutar a los reos en el corredor de la muerte, como parte de un grupo de medidas para "fortalecer" la pena capital a nivel federal.

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FUENTE: EFE / USA Today / Florida Courts / Florida State University

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