viernes 22  de  mayo 2026
DRAMATURGIA

Teatro que explora "travesía íntima y fragmentaria" de Tennessee Williams

Cartografía Williams explora pasajes menos transitadas de la escritura del célebre autor estadounidense que revelan fragilidad, deseos, humor corrosivo y resistencia

Cartografía Williams, con las actuaciones de Julio Rodríguez, Zaida Castellanos, Betsy Rodríguez, Luis Zamora y Oda Cardona.

Cartografía Williams, con las actuaciones de Julio Rodríguez, Zaida Castellanos, Betsy Rodríguez, Luis Zamora y Oda Cardona.

Arturo Arocha / Artefactus
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI. - El grupo teatro Artefactus trae a escena el estreno de Cartografía Williams, una recopilación de textos dramáticos, poemas, entrevistas y memorias del escritor estadounidense Tennessee Williams, concebida y dirigida por Eddy Díaz-Souza, en la sala sede de la agrupación teatral, del 22 al 31 de mayo.

El dramaturgo y director de la puesta en escena explica que “propone hacer una travesía íntima y fragmentaria por el universo creativo del autor de Un tranvía llamado Deseo y La gata sobre el tejado de zinc caliente”.

Lee además
Luzia, Cirque du Soleil 
ESCENA

"Luzia", de Cirque du Soleil, reimagina a México
Islandia
VIAJES

Islandia, el viaje definitivo

Cartografía Williams “explora pasajes menos transitadas de su escritura —poemas, textos breves y materiales autobiográficos— que revelan a un Williams atravesado por la fragilidad, el deseo, el humor corrosivo y la resistencia frente a un mundo hostil a la ilusión y a la imaginación”.

Entre los textos recopilados figuran Háblame como la lluvia y déjame escuchar, La habitación oscura, La marquesa de Larkspur Lotion, y fragmentos de La trampa bonita y El dulce pájaro de la juventud.

“Esta puesta presenta un mosaico emocional poblado por personajes al borde del derrumbe, criaturas suspendidas entre el deseo y la pérdida, y seres que intentan preservar, incluso en la derrota, una última zona de belleza y esperanza”, señaló el creador y director de la representación escénica.

Díaz-Souza cuenta para esta puesta en escena con las actuaciones de Julio Rodríguez, Zaida Castellanos, Betsy Rodríguez, Luis Zamora y Oda Cardona, quien además lleva las riendas de la selección musical y el montaje de voces.

La escenografía cuenta con la realización de la firma NOBARTE, que forma partes Pedro Balmaseda y Jorge Noa, y la producción general está a cargo de Carlos Arteaga.

Funciones viernes, sábado y domingo del 22 al 31 de mayo, en la sala teatro del Centro Cultural Artefactus, 12302 SW 133rd. Court., Miami. Telef. 786 704 5715.

Entradas disponibles en internet aquí.

Temas
Te puede interesar

Obra convierte la nostalgia venezolana en un abrazo musical en Miami

Arístides Naranjo llega a Miami con teatro, poesía y música

Príncipe William comparte emotiva actualización sobre salud de Kate Middleton

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

La compra de todas las acciones proporciona a ExxonMobil la red de oleoductos de dióxido de carbono de Denbury.
POSIBLE ACUERDO

ExxonMobil en negociaciones para volver a extraer petróleo en Venezuela

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019.  video
VENEZUELA

Diosdado Cabello asoma el final de su "programa" de TV, ¿presión de EEUU?

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
POLÉMICA

Propuesta para costear seguridad de DeSantis tras el fin de su mandato divide opiniones en Florida

Te puede interesar

Ashley Moody, senadora federal republicana de Florida, anuncia fondos. 
REEMBOLSOS FEDERALES

Senadora Ashley Moody anuncia $1.5 mil millones en fondos de FEMA para recuperación de desastres en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen de referencia patrulla de policía.
INVESTIGACIÓN ABIERTA

Múltiples agencias responden a incidente que dejó un vehículo incrustado en una vivienda de West Park

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
POLÉMICA

Propuesta para costear seguridad de DeSantis tras el fin de su mandato divide opiniones en Florida

Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza y sigue en su apuesta por acuerdo entre EEUU e Irán