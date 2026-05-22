Teatro que explora "travesía íntima y fragmentaria" de Tennessee Williams

MIAMI. - El grupo teatro Artefactus trae a escena el estreno de Cartografía Williams, una recopilación de textos dramáticos, poemas, entrevistas y memorias del escritor estadounidense Tennessee Williams, concebida y dirigida por Eddy Díaz-Souza, en la sala sede de la agrupación teatral, del 22 al 31 de mayo.

El dramaturgo y director de la puesta en escena explica que “propone hacer una travesía íntima y fragmentaria por el universo creativo del autor de Un tranvía llamado Deseo y La gata sobre el tejado de zinc caliente”.

Cartografía Williams “explora pasajes menos transitadas de su escritura —poemas, textos breves y materiales autobiográficos— que revelan a un Williams atravesado por la fragilidad, el deseo, el humor corrosivo y la resistencia frente a un mundo hostil a la ilusión y a la imaginación”.

Entre los textos recopilados figuran Háblame como la lluvia y déjame escuchar, La habitación oscura, La marquesa de Larkspur Lotion, y fragmentos de La trampa bonita y El dulce pájaro de la juventud.

“Esta puesta presenta un mosaico emocional poblado por personajes al borde del derrumbe, criaturas suspendidas entre el deseo y la pérdida, y seres que intentan preservar, incluso en la derrota, una última zona de belleza y esperanza”, señaló el creador y director de la representación escénica.

Díaz-Souza cuenta para esta puesta en escena con las actuaciones de Julio Rodríguez, Zaida Castellanos, Betsy Rodríguez, Luis Zamora y Oda Cardona, quien además lleva las riendas de la selección musical y el montaje de voces.

La escenografía cuenta con la realización de la firma NOBARTE, que forma partes Pedro Balmaseda y Jorge Noa, y la producción general está a cargo de Carlos Arteaga.

Funciones viernes, sábado y domingo del 22 al 31 de mayo, en la sala teatro del Centro Cultural Artefactus, 12302 SW 133rd. Court., Miami. Telef. 786 704 5715.

Entradas disponibles en internet aquí.