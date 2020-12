"Mi felicidad viene de mi": Demi Lovato habla de su soltería

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHwcpAvhSOx%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADpiKk3fI3eJc1xZBsPZB8AdaBnw9iSOA0ZCh85C0BlcPYNvSDSWwMdCz0rSYvaSor7QbZBCGZCfaVRHDCGcA1XIIkfjYSg9hdL3XKLlMtZA8obStbvETm6SIHvvORuPZCWFEJYO1ZBUnh5Xoxs7PLkjrsV9ae3Wz09MNfRWPk2n View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)

Recientemente, la ex chica Disney publicó en sus historias de Instagram un poderoso mensaje con el que dejó claro cuál es su forma de pensar luego de pasar por estas situaciones en un breve tiempo. Dejó más que claro que se está concentrando en sí misma.

“La mejor parte de estar soltera es saber que mi felicidad viene de mi y no de otra persona”, dijo en las historias de Instagram. Esto deja ver su estado de ánimo al estar soltera una vez más, tres meses después de que anunciara su ruptura con Max Ehrich, en el mes de septiembre.

No es la primera vez que Demi Lovato se refiere a la ruptura de su relación pero sin nombrar a Max Ehrich. Recientemente, en una presentación en los People´s Choice Awards, bromeó con sus situaciones personales durante la pandemia.

"Me presenté en los Grammy y canté el himno nacional en el Super Bowl" recordó Demi mientras presentaba los E! People's Choice Awards. "Pero luego el COVID llegó y apagó todas las cosas así que hice lo que nadie más podía hacer: me encerré en mi casa y me comprometí", dijo.

"Maratoneé siete temporadas de Pretty Little Liars, rompí mi compromiso y luego fui a buscar aliens al desierto. Asi que hice lo mismo que todos hicieron" comentó entre risas.

Sin embargo, Demi Lovato se ha mantenido en silencio sobre las razones que los llevaron a terminar su relación. Caso contrario al de Max Erich, quien se ha mantenido muy abierto con el tema.

Luego de la ruptura, tanto Max como Demi han avanzado con sus vidas. Mientras que la cantante de "Sorry not sorry" se está concentrando en sí misma, el actor ha sido conectado con la participante de American Idol Sonika Vaid en octubre, luego de que los vieran pasar un rato juntos.

Pero por su lado, Sonika le dijo a E! News que ella y Max se conocieron en una cena en compañía de varios amigos en común. "Fue una noche divertida y pasamos un buen rato antes de ir al estudio juntos" reveló en ese momento. "Hemos estado saliendo y pasando buenos ratos".