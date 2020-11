Natalia Streignard padece una enfermedad que le afectó sus embarazos

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCDp1jsgJonm%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAG6dgZA1ZCq3JO95hLOcZBt83KLLtoFVv6SECr9ZCUVKYAw5EmqDnCCqGQaFZARkOfNVf2ZACnUsZCs8zKq77qpfGRqakcUPJv4tg4lF3bli6qhEfMZCCUSHd3ZCTnM1gr3VtmcUeLrSefbIqjpzXpc2lKRD5oqQTSex4ppZBdLAsq View this post on Instagram A post shared by Natalia Streignard (@natystreignard)

Natalia Streignard decidió dejar el mundo de la actuación por un motivo personal, quería formar una familia numerosa y ahora tiene tres hijos: Jacques, Gia y Gianni. Pero, el camino de la procreación fue un campo minado de obstáculos ya que tuvo que afrontar varias pérdidas de embarazos.

A través de una transmisión en vivo en la red Instagram, la venezolana contó detalles de esta dura etapa. “Yo cuando decidí dejar la televisión ya tenía 38 años, entonces yo sabía que tenía que someterme a tratamientos hormonales, pero estaba dispuesta”, relató.

Aunque recibió muchas negativas y consejos sobre la posibilidad de que dejara de internarlo, Natalia Streignard no se dio por vencida. “Te llenan la cabeza de cosas diciendo que las hormonas dan cáncer, que mientras más cosas te inyecten de repente te puedes causar un problema grave de salud, que no inventes tanto y uno dice: ‘Es que yo no estoy inventando, o hago esto o no tengo hijos’”, confesó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCFYqTp3p3lD%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI7qDAXZAmQ1CLE3IS0MbniDiZB6hcCC7O3NFuSOLviPTxvML0wLBruPwRy4h3BkbbMZCEe9zgZCcwpiKAvfGSd5qS2fHvqr7GPWoJE2oQmRXpPuZCLY4Qe9BSyMztYzPxyNHyB5VzRSKKZBWKw2a8xpHEZAs3fQR5C6AiKFXNe View this post on Instagram A post shared by Natalia Streignard (@natystreignard)

Agregó: ‘Ya está, Diosito me protege, yo lo estoy haciendo por un propósito maravilloso, por un propósito que no puede ser malo y Dios me está poniendo esta vía porque es la única que tengo".

Pero, el bache más significativo sucedió cuando se enteró que su lucha por ser madre debía afrontar un severo obstáculo, fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune, crónica y compleja. Esta fue la causa de las pérdidas de sus embarazos.

“Yo tuve muchas pérdidas. Fue fuerte”, se sinceró Streignard. “Yo perdí 5 barriguitas, tuve varias pérdidas porque después me diagnosticaron lupus, entonces el lupus hacía que yo rechazara los bebés, o sea sí el cuento es de novela. Pero valió la pena”, aseveró.