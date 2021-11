Rashel Díaz vuelve a su antigua casa

En agosto del año pasado, Rashel Díaz finalizaba sorpresivamente su ciclo en Telemundo a punto de cumplir doce años en la empresa.

"Yo entiendo lo que pasó. Yo he tenido empresas y te toca a veces con dolor, con lágrimas en los ojos, sacar gente y me tocó a mí. Yo no puedo decir nada que no sea gracias, gracias y gracias porque cada persona con la que yo me topaba en Telemundo a mí me trataba bien, me trataba con una sonrisa, me escuchaba, me decía 'qué quieres hacer tú' y en lo que podían me complacieron. Ahora no había nada más que hacer", explicó en su momento la también empresaria.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rasheldiaz (@rasheldiaz)

Un año y tres meses después, y luego de haber aparecido en el programa matutino de la competencia Despierta América (Univision) como conductora invitada, la carismática presentadora volvió a dejarse ver esta semana en la pantalla de Telemundo.

Lo hizo a través del programa ¡Suelta la sopa!, al que Rashel concedió una extensa entrevista en compañía de su madre para la sección "Si lo dice tu mamá".

"Rashel, te amo, te adoro, te extraño", expresó el conductor del show de farándula, Jorge Bernal, tras emitirse a principios de esta semana la primera parte de la entrevista. "Rashel, doña Bárbara, gracias por esta entrevista y esperen las otras partes porque están buenísimas también", comentó, por su parte, el periodista Lucho Borrego.

El "regreso" de Rashel a la pantalla de Telemundo no pasó desapercibido en las redes sociales. "¡Qué bueno volver a verla!", no tardó en comentar un televidente en Instagram y así le siguieron cientos de mensajes más en los que los seguidores de Rashel dejaron ver cuánto extrañan a la conductora.