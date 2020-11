"Soy intocable": Stephanie Valenzuela envía contundente mensaje a Eleazar Gómez

View this post on Instagram

9 nov me llego una notificación de que un día como hoy 2 años atrás soltamos INTOCABLE , una canción muy especial para mi ,el video lo hicimos pensando en #noalbullying ...el tiempo pasa volando me da mucha nostalgia , un besote a todos hoy me siento algo mejor los estuve leyendo , gracias #intocable #tefivalenzuela