Tefi Valenzuela no ayudará a que Eleazar "N" sea absuelto de cargos por violencia

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCGdRTvTBzrM%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAG6dgZA1ZCq3JO95hLOcZBt83KLLtoFVv6SECr9ZCUVKYAw5EmqDnCCqGQaFZARkOfNVf2ZACnUsZCs8zKq77qpfGRqakcUPJv4tg4lF3bli6qhEfMZCCUSHd3ZCTnM1gr3VtmcUeLrSefbIqjpzXpc2lKRD5oqQTSex4ppZBdLAsq View this post on Instagram A post shared by ℯ (@tefivalenzuela)

“No le deseo ningún mal, al contrario, espero que él encuentre la manera de sanar también, yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón, simplemente el perdón de mi corazón y ya”, dijo la joven, quien dos semanas atrás fue agredida físicamente por Eleazar N.

Tefi Valenzuela ha señalado que su actuación responde a la de una ciudadana responsable. También tiene la intención de inspirar a otras mujeres a hacerle frente a los episodios de violencia que padecen.

“Yo cumplí con mi deber de denunciar, que es mi deber como mujer, como ciudadana, el que tenemos todos, ya lo que diga él, qué es justo o qué no es justo, lo tendrá que ver el juez, ya eso no depende de mí, tampoco deseo nada ni pido ningún castigo, simplemente lo dejo en las manos de ellos”, afirmó.

Tefi Valenzuela fue enfática en aseverar que no ha habido ninguna oferta o trato por parte de la defensa de Eleazar N para que ella le otorgara el perdón. “Nunca ha habido una oferta y eso no es verdad, no hay ningún monto que me hayan ofrecido, eso es mentira”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHixAJHBKPo%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABABL2Xt78IXIFKAVE6hMYy6ogKX0jAfFBfAPrnM4as3TjfijGW2y3tJSH1wLbiawWWMm8O9opdW1Mxz2lHHZBBnqZC6n7XgXFO3yd5DCdSC8Irzdiqql89QxrffPTZCUvIwylZCz0eVIhnNYphn2wbXHI2dJiZB1QQQ3xGHGi4 View this post on Instagram A post shared by ℯ (@tefivalenzuela)

Tras el arresto de Eleazar N, diversas empresas le retiraron contratos laborales, principalmente la producción de la telenovela "La mexicana y el güero" y la empresa Make It Prensa.

Froylán Díaz, abogado del actor dijo a la prensa que, en caso de que Tefi Valenzuela otorgara el perdón, esto beneficiaría de gran manera al histrión. Pero, este escenario es muy poco probable para el abogado. “Yo creo que fue algo que se le salió de las manos y ahora a sacar la mejor solución. Se puede llegar a un acuerdo; en el momento en que ella decida tomar un acuerdo se muere el caso de tajo, pero hasta lo que yo tengo entendido no quieren llegar a un arreglo, no hay otorgamiento de perdón”, dijo.