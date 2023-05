Actor cuadriplica sus ingresos interpretando al rey Carlos III

MADRID - Este imitador ha estado utilizando su aspecto y sus dotes de actor para hacerse pasar por el rey Carlos III . Tal es su parecido que asegura no viajar en metro para evitar las miradas y preguntas del público. Desde que el ex príncipe fue declarado rey, su trabajo se ha incrementado doblemente.

La noticia de la coronación del Rey ha permitido a Guy recuperar todos los ingresos perdidos durante la pandemia, cuadruplicando su volumen de trabajo:

"Nunca he tenido tanto trabajo desde la muerte de la Reina, ya que Carlos es ahora Rey. Esto significa que ya no soy un personaje secundario con respecto a la Reina"

La razón por la que escogió su trabajo "fue porque sabía que podía hacerlo mejor que la mayoría de los imitadores o parecidos". Además se declara un gran admirador de la realeza británica.

FUENTE: Europa Press