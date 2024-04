Día de las Bromas, ¿por qué se celebra el 1 de abril?

Así que si le cuelgan un papelito en su espalda, sus hijos pequeños pintan su rostro mientras duerme, o alguien se hace pasar por un cobrador y usted no está de buen humor, trate de celebrar más bien la ocurrencia y únase a la diversión.

Pero, ¿por qué se escogió el 1 de abril para honrar a las bromas que a veces son oportunas en un mundo tan complejo y convulso?

El Día de las Bromas, que se celebra el primer día del cuarto mes del año, tendría su origenen el establecimiento del Año Nuevo por parte del Rey de Francia, Carlos IX, en el siglo XVI, y su vinculación con el calendario gregoriano, según publicaciones sobre el tema.

En enero de 1563, el monarca preparó un edicto con el cual unificó la misma fecha del Año Nuevo en toda Francia que la festejaba en diferentes días, y que se conmemoraba en el mundo desde el 25 de marzo hasta el 1 de abril.

Así, estableció que el Año Nuevo sería el 1 de enero de 1567, pero algunos franceses y colonias de estadounidenses protestantes no acataron el cambio, por lo que parte de la población los consideró “los tontos de Abril” o “April’s fool’, no estar informados sobre la modificación real y seguir celebrando la llegada del nuevo año hasta el primer día del cuarto mes del año.

Desde aquella época la celebración fue cambiando y adaptándose a los nuevos tiempos, aunque algunas veces puede ocasionar estados de alerta a países desprevenidos, cuando se abordan temas delicados y sensibles, especialmente en política.

El 1 de abril de 1986, un analista de un cuerpo de inteligencia de Israel quiso hacer una broma y difundió un reporte falso de que el líder de la principal facción chiita en el Líbano había sido gravemente herido en una emboscada, lo cual fue informado al ministro de Defensa que comparecía ante el Comité de Asuntos Exterior y Seguridad del Parlamento. El falso reporte ocasionó serias implicaciones internacionales y al descubrirse el engaño el autor fue sentenciado a 35 años de prisión en una cárcel militar.

"No se pudo determinar por qué el soldado pensó que esto era divertido", escribió entonces la Jewish Telegraphic Agency, a propósito de la broma, informó la publicación Noticias.Yahoo.com.

Sin embargo, hoy las personas no solo hacen bromas sanas en sus ambientes, sino que también acuden a las redes para hacer comentarios divertidos en este 1 de abril.

Algunos usuarios X invitan a sus seguidores a señalar cuál broma le ha llamado más la atención, mientras en YouTube celebridades también expresan sus mejores bromas.

