El solsticio de invierno trae este domingo la noche más larga de 2025: ¿Por qué ocurre?

MIAMI .- El solsticio de invierno en el hemisferio norte ofrece cada año a millones de personas que viven de este lado del ecuador cambios en la duración de la luz solar, en días y horas distintas. Pero este 2025, el fenómeno de astronomía ocurrirá este domingo 21 de diciembre cuando podrás disfrutar del día más corto y la noche más larga de este ciclo.

El inicio del invierno astronómico se presentará a las 10:03 am en la costa este de EEUU, mientras que en la costa oeste, donde rige la hora del Pacífico, será las 7.03 del mismo día, según autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) del país.

FRENTE FRÍO Miami se abriga de nuevo, ¿último coletazo del invierno en el sur de Florida?

El solsticio de invierno representa un período estacional importante no solo para las mediciones astronómicas, sino también para las tradiciones y actividades productivas y sociales en muchos países del hemisferio.

Esta estación durará aproximadamente 88 días y 23 horas, y culminará el 20 de marzo de 2026, con el inicio de la primavera.

Solsticio de invierno, ¿qué lo provoca?

El solsticio de invierno es un fenómeno astronómico que sucede con la inclinación constante del hemisferio norte de 23,5 grados del eje terrestre, que es su punto máximo respecto al sol, según explican expertos de la astronomía.

Significa que los rayos solares impactan directamente sobre el Trópico de Capricornio, ubicado a 23,5 grados de latitud sur, mientras que el hemisferio norte recibe la menor cantidad de luz solar del año.

Como resultado, dijeron, cada hemisferio experimenta a lo largo del año ciclos alternos de mayor o menor exposición solar, distribuyendo la luz y el calor en intervalos variables según la ubicación geográfica.

La duración del día varía según la latitud, señalaron. En ciudades del norte de EEUU se reportan marcadas diferencias. En Nueva York o Chicago tendrán seis horas menos de luz solar en este diciembre, según datos de FOX Weather, mientras que en Minneapolis y Seattle habrá hasta siete horas menos de luz. En Miami o Houston se registrará entre tres y cuatro horas de menos claridad solar.

Noche de lunas llenas

Este invierno astronómico también se reflejará con tres lunas llenas, de acuerdo con los cálculos especializados.

Estas podrán verse el 3 de enero, 1 de febrero y 3 de marzo de 2026, se informó. Adicionalmente, habrá dos lluvias de meteoros que representan un espectáculo: las úrsidas, que se pronostican hacia este lunes 22 de diciembre, y las cuadrántidas, para el 3 de enero de 2026.

Para el 2026, el solsticio de invierno ocurrirá también el 21 de diciembre, pero a las 15.50 horas (EST), según The Old Farmer’s Almanac.

FUENTE: Con información de Europa Press, lanación.com,