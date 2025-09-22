lunes 22  de  septiembre 2025
DESCUBRIMIENTO

Filman por primera vez un "trío" de tiburones leopardo: Hacen falta más de dos para copular

El "trío" entre dos machos y una hembra de esta especie en peligro de extinción a nivel mundial se describe en un artículo en el Journal of Ethology

Escena de la cópula a tres de los tiburones leopardo.&nbsp;

Escena de la cópula a tres de los tiburones leopardo. 

Europa Press/UNIVERSITY OF THE SUNSHINE COAST
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Por primera vez se ha filmado y documentado una rara secuencia de apareamiento de tiburones leopardo en estado salvaje. En un descubrimiento sorprendente, el Dr. Hugo Lassauce, de UniSC (Universidad de Sunshine Coast), descubrió que se necesitan más de dos tiburones leopardo para copular en las cristalinas aguas de Nueva Caledonia.

El "trío" entre dos machos y una hembra de esta especie en peligro de extinción a nivel mundial se describe en un artículo recién publicado en el Journal of Ethology.

Lee además
descubren una nueva especie de organismo conductor de electricidad
La buena noticia:

Descubren una nueva especie de organismo conductor de electricidad

Tres nuevas especies de rana en Perú.
fauna

Descubren tres nuevas especies de rana en Perú

Se cree que es la primera observación registrada y documentada científicamente en el mundo de dos machos de la especie del Indopacífico copulando en rápida sucesión con una hembra. Los tres tiburones medían aproximadamente 2,3 m de largo.

El Dr. Lassauce, biólogo marino y ecólogo que colabora con el Acuario de Lagunas de Numea, afirmó que el equipo celebró la importancia científica y de conservación de su video tan pronto como nadó de regreso al barco.

"Es raro presenciar el apareamiento de tiburones en la naturaleza, pero verlo con una especie en peligro de extinción, y filmarlo, fue tan emocionante que empezamos a celebrar", dijo en un comunicado.

El investigador postdoctoral había buceado con los tiburones a 15 km de la costa de Nueva Caledonia cada semana durante un año como parte del programa de monitoreo del acuario.

"Había visto machos nadando rápido tras hembras antes y llegué al lugar justo después de que un macho y una hembra se separaran, pero nunca había visto la secuencia completa", dijo.

"Entonces, mientras observaba esta particular agrupación de tiburones leopardo, vi una hembra con dos machos agarrándola por las aletas pectorales en la arena debajo de mí".

"Le dije a mi colega que alejara el bote para evitar molestias y comencé a esperar en la superficie, mirando a los tiburones casi inmóviles en el fondo marino. Esperé una hora, congelado en el agua, pero finalmente comenzaron a nadar hacia arriba. El final fue rápido para ambos machos, uno tras otro. El primero tardó 63 segundos, el otro 47.

"Entonces, los machos perdieron toda su energía y se quedaron inmóviles en el fondo mientras la hembra se alejaba nadando activamente".

Ambos machos fueron identificados como visitantes anteriores del sitio, desde 2018.

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Clasificado como especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Stegostoma tigrinum se ha estudiado principalmente en cautiverio, con poca información sobre su comportamiento natural de apareamiento o las influencias ambientales en la naturaleza.

También conocida como tiburón cebra porque las crías nacen con rayas que gradualmente se transforman en manchas, la especie se encuentra en aguas costeras de la región del Indo-Pacífico Occidental, desde la costa este de África hasta las islas del Pacífico, incluyendo Australia.

El artículo que documenta el hallazgo es coautor de la Dra. Christine Dudgeon, investigadora sénior de UniSC, y el Dr. Olivier Chateau, director y científico jefe del Aquarium des Lagons, junto con el asistente de investigación Hugues Gossuin.

La Dra. Dudgeon, experta en ecología marina y evolución, reconocida por su trabajo con tiburones leopardo durante más de dos décadas, afirmó que las imágenes ofrecían una gran perspectiva sobre estos animales, mayoritariamente solitarios.

"Esta evidencia sugiere que el sitio en Nueva Caledonia es un hábitat crítico para el apareamiento, lo que puede orientar las estrategias de gestión y conservación, además de ayudarnos a comprender la dinámica poblacional y los comportamientos reproductivos de forma más amplia", declaró.

Añadió que los hallazgos también podrían contribuir a la investigación sobre inseminación artificial destinada a contribuir a la reintroducción de la especie en la naturaleza, actualmente en curso en varios países, incluyendo Australia.

Embed

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

"Tiburón" de Spielberg celebra 50 años con una exposición especial

Se cumplen 45 años del primer hispanoamericano en el espacio

¿El 23 de septiembre llega el fin? La profecía viral sobre la segunda llegada de Jesús que divide a internet

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
POLÍTICA

EEUU evalúa marco legal para ofensiva militar contra el narcoterrorismo transnacional

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

Te puede interesar

Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

Por IVÁN GARCÍA
Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
CASA BLANCA

Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

El secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent.
POLíTICA EXTERIOR

Tesoro de EEUU está "listo para apoyar a Argentina"

Cárceles como la de Tocorón han sido tomadas en ocasiones por fuerzas militares de Maduro
VENEZUELA

Agentes de Maduro imponen duros castigos y prostitución forzada a presos políticos con impunidad