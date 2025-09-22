Filman por primera vez un "trío" de tiburones leopardo: Hacen falta más de dos para copular

Escena de la cópula a tres de los tiburones leopardo.

Por primera vez se ha filmado y documentado una rara secuencia de apareamiento de tiburones leopardo en estado salvaje. En un descubrimiento sorprendente, el Dr. Hugo Lassauce, de UniSC ( Universidad de Sunshine Coast ), descubrió que se necesitan más de dos tiburones leopardo para copular en las cristalinas aguas de Nueva Caledonia.

El "trío" entre dos machos y una hembra de esta especie en peligro de extinción a nivel mundial se describe en un artículo recién publicado en el Journal of Ethology.

Se cree que es la primera observación registrada y documentada científicamente en el mundo de dos machos de la especie del Indopacífico copulando en rápida sucesión con una hembra. Los tres tiburones medían aproximadamente 2,3 m de largo.

El Dr. Lassauce, biólogo marino y ecólogo que colabora con el Acuario de Lagunas de Numea, afirmó que el equipo celebró la importancia científica y de conservación de su video tan pronto como nadó de regreso al barco.

"Es raro presenciar el apareamiento de tiburones en la naturaleza, pero verlo con una especie en peligro de extinción, y filmarlo, fue tan emocionante que empezamos a celebrar", dijo en un comunicado.

El investigador postdoctoral había buceado con los tiburones a 15 km de la costa de Nueva Caledonia cada semana durante un año como parte del programa de monitoreo del acuario.

"Había visto machos nadando rápido tras hembras antes y llegué al lugar justo después de que un macho y una hembra se separaran, pero nunca había visto la secuencia completa", dijo.

"Entonces, mientras observaba esta particular agrupación de tiburones leopardo, vi una hembra con dos machos agarrándola por las aletas pectorales en la arena debajo de mí".

"Le dije a mi colega que alejara el bote para evitar molestias y comencé a esperar en la superficie, mirando a los tiburones casi inmóviles en el fondo marino. Esperé una hora, congelado en el agua, pero finalmente comenzaron a nadar hacia arriba. El final fue rápido para ambos machos, uno tras otro. El primero tardó 63 segundos, el otro 47.

"Entonces, los machos perdieron toda su energía y se quedaron inmóviles en el fondo mientras la hembra se alejaba nadando activamente".

Ambos machos fueron identificados como visitantes anteriores del sitio, desde 2018.

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Clasificado como especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Stegostoma tigrinum se ha estudiado principalmente en cautiverio, con poca información sobre su comportamiento natural de apareamiento o las influencias ambientales en la naturaleza.

También conocida como tiburón cebra porque las crías nacen con rayas que gradualmente se transforman en manchas, la especie se encuentra en aguas costeras de la región del Indo-Pacífico Occidental, desde la costa este de África hasta las islas del Pacífico, incluyendo Australia.

El artículo que documenta el hallazgo es coautor de la Dra. Christine Dudgeon, investigadora sénior de UniSC, y el Dr. Olivier Chateau, director y científico jefe del Aquarium des Lagons, junto con el asistente de investigación Hugues Gossuin.

La Dra. Dudgeon, experta en ecología marina y evolución, reconocida por su trabajo con tiburones leopardo durante más de dos décadas, afirmó que las imágenes ofrecían una gran perspectiva sobre estos animales, mayoritariamente solitarios.

"Esta evidencia sugiere que el sitio en Nueva Caledonia es un hábitat crítico para el apareamiento, lo que puede orientar las estrategias de gestión y conservación, además de ayudarnos a comprender la dinámica poblacional y los comportamientos reproductivos de forma más amplia", declaró.

Añadió que los hallazgos también podrían contribuir a la investigación sobre inseminación artificial destinada a contribuir a la reintroducción de la especie en la naturaleza, actualmente en curso en varios países, incluyendo Australia.

