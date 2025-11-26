La adolescencia se prolonga hasta los 32 años de edad, según nuevo estudio

En la adolescencia ocurren cambios en los procesos cognitivos pues en esta etapa se experimentan pensamientos más elevados, hay mayor nivel de razonamiento

LONDRES .- La etapa de la adolescencia de las personas, que comprende la transición entre la niñez y la adultez, no termina neurológicamente a los 19 años de edad, sino que se prolonga hasta los 32 años cuando comenzaría la vida adulta, según una i nvestigación médica publicada en una revista especializada.

El estudio realizado por neurocientíficos de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, señala que el cerebro de las personas pasa por cinco “épocas principales” a lo largo de la vida desde los primeros años de edad hasta la vejez.

En esas fases, los investigadores identifican “cuatro puntos de inflexión topológicos principales” a lo largo de la vida, que son los nueve años de edad, 32 años, 66 años y los 83 años, determinando así que la adolescencia que comienza a en la etapa posniñez llega hasta los 32 años.

Este hallazgo modificaría los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha situado la adolescencia entre los 10 y los 19 años de edad, lapso en el cual el cerebro de los jóvenes buscan establecer su identidad, independencia y relaciones sociales.

Adolescencia avanzada

La investigación científica publicada con el título “Puntos de inflexión topológicos a lo largo de la vida humana”, asegura que “la topología estructural se desarrolla de forma no lineal a lo largo de la vida y está estrechamente relacionada con las trayectorias cognitivas”.

A partir del examen de unas 4,000 personas de hasta 90 años identificaron los cuatro puntos de cambios en el recebro en las cuatro edades que definieron las “cinco épocas principales de desarrollo topológico, cada una con cambios topológicos distintivos relacionados con la edad”, según la publicación.

Las cinco épocas cerebrales son:

Infancia : comprende desde el nacimiento a los nueve años de edad.

: comprende desde el nacimiento a los nueve años de edad. Adolescencia : va de los nueve años a los 32 años.

: va de los nueve años a los 32 años. Edad adulta: abarca de los 32 años a los 66 años de edad.

abarca de los 32 años a los 66 años de edad. Envejecimiento “temprano” : inicia a los 66 y termina a los 83 años.

: inicia a los 66 y termina a los 83 años. Envejecimiento “tardío”: va de los 83 años de edad en adelante.

Camino del cerebro

De acuerdo con la explicación, el cerebro de un bebé con un desarrollo típico muestra “una estructura similar a la de un adulto” con distribución de centros, clubes ricos, mundo pequeño y modularidad al nacer. A lo largo del desarrollo temprano, las redes cerebrales se integran más con una fuerza y eficiencia crecientes y una modularidad decreciente.

“En la edad adulta, muchos investigadores describen una forma de "U" invertida de desarrollo con un pico que ocurre alrededor de los 30 años, cuando el cerebro es máximamente eficiente e integrado”.

El largo camino de descenso del cerebro inicia a los 66 años hasta su fase final, sostiene la investigación.

FUENTE: Con información de Nature.com