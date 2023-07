Thor, el danés que dio la vuelta al mundo sin subir a un avión

"Estoy tan feliz de estar de vuelta en mi casa, en Dinamarca. Soñé con este momento y es hoy", dijo a AFP a su llegada y subrayó que luchaba contra "sentimientos encontrados".

"Estoy ansioso por el futuro. ¿Podré iniciarme como conferencista? ¿Escribir un libro?", confió tras bajarse de un buque portacontenedores en el puerto de Aarhus.

Con el apoyo de donaciones privadas y corporativas, este exejecutivo de transporte marítimo viajó por Europa Occidental, luego América, África, Europa del Este y medio Oriente, antes de llegar a Asia.

Después de Micronesia en enero de 2020, se fue a Hong Kong, donde estuvo atrapado durante dos años debido a la pandemia de COVID-19. Una vez abrieron las fronteras, partió de nuevo hacia la República de Palau, luego hacia los países de Oceanía y a las Islas del Pacífico.

Ávido de encuentros, este excasco azul nunca alquiló un coche y prefirió viajar en autobús y tren.

Y a pesar de la distancia geográfica Torbjørn Pedersen y su actual esposa han sabido mantener la llama de su relación.

Durante esta década de viajes, su entonces compañera Le Gjerum, de 40 años, fue a visitarlo alrededor del mundo 27 veces.

La décima vez, se arrodilló y le pidió que se casara con él, pero con las restricciones de la pandemia, tuvieron que casarse por internet.

"Sólo deseo tener una vida diaria con él ahora", compartió con AFP el miércoles.

Thor, quien documentó su viaje en las redes sociales y en un blog, también fue embajador de la Cruz Roja.

Según el Guinness World Records, el británico Graham Hughes es el primero en haber dado la vuelta al mundo sin avión, pero su viaje se intercaló con dos vueltas a su hogar, cosa que Thor no hizo.

Thor Pedersen’s 10-Year Journey Visiting All 203 Countries in the World Without Flying | Trailer