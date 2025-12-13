domingo 14  de  diciembre 2025
Escribir desde el autismo: El dominicano Alci Polanco presenta su nuevo libro en Miami

Uno de los representantes más carismáticos de la causa del autismo, el dominicano Alci Polanco, estará en Miami la semana próxima con un libro que promete acercar a los lectores a la experiencia del espectro autista

Libro de Alci Polanco sobre el autismo.

Libro de Alci Polanco sobre el autismo. 

Cortesía
Alci Polanco y su madre, Carmen.

Alci Polanco y su madre, Carmen.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Uno de los activistas por el autismo más reconocidos de Latinoamérica, el dominicano Alci Polanco, visita Miami para presentar su libro autobiográfico, “En la sombra del autismo”, en el que relata vivencias y realiza un análisis sobre esa condición.

“Esta obra representa no solo mi historia, sino un mensaje de esperanza y comprensión para la sociedad”, asegura.

"Mi deseo es que los jóvenes con autismo no se rindan. Este libro es para ellos, para sus familias, y sus maestros", manifiesta el joven, de 30 años de edad.

junto a su madre - Cortesía
Alci Polanco y su madre, Carmen.

Alci Polanco y su madre, Carmen.

La perspectiva única de una persona con autismo

Graduado en Comunicación Social en la Universidad O & M, Polanco ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de las personas con autismo.

Ha sido reconocido como Embajador del Autismo por la International School for Autism (ISA) en 2019 y ha recibido menciones honoríficas en los Glamour Music Awards y el Lions Club International por su labor social.

Asimismo, tuvo la oportunidad de entrevistar al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y es reconocido como una personalidad en su país.

En la sinopsis de En la sombra del autismo se explica: "Es una historia real que narra las vicisitudes y logros de Alci Polanco, quien comparte su experiencia sobre cómo ha logrado superar las adversidades desde su infancia hasta la actualidad. La historia aborda sus pasiones, decepciones, pensamientos y sueños, ofreciendo una perspectiva única de la vida de una persona con autismo".

"El relato también expone el rechazo social, las dificultades económicas y las complejidades inherentes a la condición, con el objetivo de seguir rompiendo barreras y promover la inclusión de las personas que tienen alguna discapacidad”, agrega el resumen del libro.

