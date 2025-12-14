domingo 14  de  diciembre 2025
Marco Rubio felicita a Kast por su elección en Chile y espera cooperar en temas migratorios

"Confiamos en que Chile avanzará en prioridades compartidas", afirmó el secretario de Estado Marco Rubio

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Mark Schiefelbein / AFP

Mark Schiefelbein / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, cuya victoria el domingo sumó un aliado más de derecha que se alinea con la búsqueda de una democracia en el continente.

Bajo el liderazgo de Kast, "confiamos en que Chile avanzará en prioridades compartidas, que incluyen el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”, dijo Rubio en un comunicado.

Con información de AFP

