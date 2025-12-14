Tiroteo en Universidad de Brown deja dos muertos y varios heridos; detienen a un sospechoso

Agentes de la ley escoltan a estudiantes cerca del edificio de ingeniería Barus & Holley en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el 13 de diciembre de 2025.

Providence .- La policía de Estados Unidos detuvo a una persona el domingo en relación con el tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos muertos y nueve heridos el sábado, dijo el alcalde de Providence, Brett Smiley.

Las autoridades detuvieron "a una persona de interés", indicó.

Hablando junto al alcalde en una rueda de prensa, el coronel de policía Oscar Pérez dijo que la persona fue arrestada "más temprano esta mañana" y que, por el momento, las fuerzas del orden "no están" buscando a nadie más en relación con el ataque.

Cientos de policías fueron desplegados en busca del sospechoso del tiroteo, un hecho que sumió en el confinamiento a este campus del este de Estados Unidos.

Las calles alrededor de la universidad en Providence, Rhode Island, se llenaron de vehículos de emergencia horas después de que el tirador abriera fuego el sábado en un edificio donde se estaban realizando exámenes.

Este episodio de violencia es el más reciente de una larga serie de ataques en centros de estudio en Estados Unidos, donde los intentos de restringir el acceso a las armas de fuego enfrentan oposición política.

Katie Sun, testigo del tiroteo, dijo al periódico estudiantil Brown Daily Herald que estaba estudiando en un edificio cercano cuando escuchó los disparos.

Corrió a su residencia, dejando todas sus pertenencias atrás."Fue, honestamente, bastante aterrador. Los disparos parecían venir de (...) donde están las aulas", afirmó.

Según CNN, el estudiante de la Universidad de Brown Lydell Dyer estaba trabajando en el gimnasio de la escuela en ese momento. "Tuvimos que reunir a todos, llevarlos al último piso, apagar las luces y bajar las persianas", relató a la cadena, señalando que se escondió en silencio en la oscuridad con otras 154 personas.

Unos 400 agentes, desde efectivos del FBI hasta policías del propio campus, irrumpieron en el pintoresco sitio de Nueva Inglaterra tras el ataque.

La policía difundió 10 segundos de video del sospechoso caminando a paso rápido por una calle desierta. Es visto de espaldas después de abrir fuego dentro de un aula en la planta baja.

Universidad de Brown

La Universidad de Brown es una de las más prestigiosas de Estados Unidos.

Ocho de los nueve heridos se encuentran en estado grave pero estable, declaró en conferencia de prensa el alcalde de Providence, en Rhode Island (noreste), Brett Smiley.

La novena persona que "recibió fragmentos" de bala fue llevada más tarde al hospital, dijeron las autoridades.

Diez de las 11 víctimas eran estudiantes, dijo la presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, en una sesión informativa en la noche.

"Es, por desgracia, un día como el que la ciudad de Providence y el estado de Rhode Island rezaban para que nunca llegara", lamentó Smiley en referencia a las tragedias recurrentes provocadas por las armas de fuego en todo Estados Unidos.

Los funcionarios de la universidad recalcaron que el campus seguía confinado a la medianoche pasada.

El ataque ocurrió en el edificio Barus and Holley, sede de los departamentos de ingeniería y física, donde se realizaban varios exámenes en ese momento.

La Universidad de Brown reportó a las 16H22 locales del sábado (21H22 GMT) la presencia de un "atacante activo".

"Cierren las puertas, silencien sus teléfonos y permanezcan ocultos hasta nueva orden", decía la alerta inicial de emergencia.

La policía y los equipos de socorro se agolparon en el lugar, y la cadena local WPRI informó que había ropa y sangre en la acera.

Rezar por las víctimas

En el video que publicó la policía, el presunto autor de los disparos sale del edificio vestido con ropa oscura.

Testigos señalaron que también llevaba "una máscara de camuflaje gris", precisó O’Hara, quien pidió que aporten cualquier información útil para la investigación.

El presidente Donald Trump manifestó en su red Truth Social que fue informado del tiroteo y que el FBI se encontraba en el lugar.

"Qué cosa tan terrible", escribió. "Todo lo que podemos hacer ahora mismo es rezar por las víctimas".

Esta prestigiosa universidad de la Ivy League está ubicada en Providence, cerca de Boston y tiene alrededor de 11.000 estudiantes.

Armas de fuego en EEUU

Con más armas de fuego en circulación que número de habitantes, Estados Unidos presenta la tasa de mortalidad por armas más alta de todos los países desarrollados.

Muchos estadounidenses siguen muy apegados al derecho de portar armas, garantizado por la Constitución.

En 2024, más de 16.000 personas, sin contar los suicidios, murieron por arma de fuego en Estados Unidos, según la ONG Gun Violence Archive.

