domingo 14  de  diciembre 2025
FÚTBOL

EEUU retira cargos contra exejecutivo argentino de Fox vinculado al FIFAgate

El caso fue uno de varios derivados de una amplia investigación por corrupción iniciada en 2015 por el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ)

Vista general del estadio durante el partido del grupo F de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Mamelodi Sundowns FC y el Fluminense FC en el Hard Rock Stadium, el 25 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Vista general del estadio durante el partido del grupo F de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Mamelodi Sundowns FC y el Fluminense FC en el Hard Rock Stadium, el 25 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.

Dan Mullan / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El gobierno de Estados Unidos decidió retirar los cargos contra un exejecutivo de la cadena Fox involucrado en el escándalo de corrupción de la FIFA, conocido como FIFAgate, que sumió al organismo rector del fútbol mundial en crisis.

Los fiscales informaron el martes a la Corte Suprema que querían poner fin a su lucha por mantener las condenas de Hernán López y la firma argentina de marketing deportivo Full Play.

Lee además
El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.
Fútbol

Cristiano Ronaldo sí podrá jugar el Mundial 2026: FIFA decide no ampliar su sanción
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Nuevo guiño de la FIFA a Trump: Village People cerrará el sorteo del Mundial

Ambos fueron declarados culpables en marzo de 2023 de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero relacionado con sobornos para asegurar derechos televisivos lucrativos a funcionarios del fútbol internacional.

Las condenas fueron anuladas en apelación meses después y reinstauradas en julio de este año.

El caso fue uno de varios derivados de una amplia investigación por corrupción iniciada en 2015 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), investigación que finalmente provocó la caída del entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter.

blattter.jpg
El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, reacciona a su salida del juzgado tras el primer d&iacute;a de su juicio en apelaci&oacute;n ante la Fiscal&iacute;a General suiza para reabrir los procedimientos para un nuevo examen de los cargos de fraude contra los expresidentes de la UEFA y la FIFA, en Muttenz, cerca de Basilea, el 3 de marzo de 2025.

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, reacciona a su salida del juzgado tras el primer día de su juicio en apelación ante la Fiscalía General suiza para reabrir los procedimientos para un nuevo examen de los cargos de fraude contra los expresidentes de la UEFA y la FIFA, en Muttenz, cerca de Basilea, el 3 de marzo de 2025.

En un escrito presentado ante la Corte Suprema, que López había solicitado para revisar su condena, los fiscales señalaron que la desestimación del caso se encuentra "en interés de la justicia", sin ofrecer más detalles.

Solicitaron que el caso vuelva a un tribunal inferior para su desestimación formal.

"Estoy agradecido de que la verdad haya prevalecido y confío en que se revelará aún más de esa verdad", escribió López, ciudadano estadounidense y argentino, en X la noche del martes.

Aunque no hay indicios de participación de Donald Trump, el presidente estadounidense ha emitido una serie de indultos, incluidos algunos relacionados con delitos de corrupción.

En febrero, ordenó al DOJ que suspendiera la aplicación de una ley de larga data que prohíbe a empresas estadounidenses sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener negocios.

López enfrentaba hasta 40 años de prisión y millones de dólares en multas tras su condena por conspiración de lavado de dinero y conspiración por fraude electrónico.

Larga lista de implicados

Durante el juicio, un tribunal estadounidense determinó que los principales beneficiarios del esquema de sobornos fueron seis de los hombres más poderosos del fútbol sudamericano.

Entre ellos se encontraban el expresidente de la Conmebol, el paraguayo Nicolás Leoz, fallecido en 2019; el exvicepresidente de la FIFA y expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona, fallecido en 2014; y el exjefe del fútbol brasileño Ricardo Teixeira.

Estados Unidos será coanfitrión del Mundial de 2026 junto con México y Canadá a mediados del próximo año.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA

FIFA le pide disculpas a entrenador campeón con Argentina

Platini denuncia por difamación a tres exmiembros de la FIFA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Enviado de EEUU anuncia reunión con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

El  expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025. 
BOLIVIA

Expresidente Luis Arce pasa su primera noche en prisión en aislamiento

Oficina de gestión del seguro de salud conocido como Obamacare.
POLÍTICA EN EEUU

Dos nuevos escándalos de fraude sacuden al Partido Demócrata

Un huaso, un vaquero tradicional chileno de las llanuras centrales, vota en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. 
JORNADA ELECTORAL

Chile elige presidente con la derecha como favorita por primera vez desde la dictadura

Vista general del estadio durante el partido del grupo F de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Mamelodi Sundowns FC y el Fluminense FC en el Hard Rock Stadium, el 25 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.
FÚTBOL

EEUU retira cargos contra exejecutivo argentino de Fox vinculado al FIFAgate

Te puede interesar

Un huaso, un vaquero tradicional chileno de las llanuras centrales, vota en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. 
JORNADA ELECTORAL

Chile elige presidente con la derecha como favorita por primera vez desde la dictadura

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de la ley escoltan a estudiantes cerca del edificio de ingeniería Barus & Holley en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el 13 de diciembre de 2025. video
EEUU

Tiroteo en Universidad de Brown deja dos muertos y varios heridos; detienen a un sospechoso

Agentes de policía asisten al encendido de la menorá, conmemorando la festividad de Janucá en Islington, Londres, el 14 de diciembre de 2025, mientras la comunidad judía se reúne para reflexionar sobre el atentado terrorista ocurrido en Australia ese mismo día.
MASACRE

Ataque antisemita en Sídney deja al menos 11 muertos y 29 heridos

Oficina de gestión del seguro de salud conocido como Obamacare.
POLÍTICA EN EEUU

Dos nuevos escándalos de fraude sacuden al Partido Demócrata

Aragón, España.
VIAJAR

Viaje por las alturas del Pirineo aragonés