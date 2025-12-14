Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y "Presidente de la República de Chile", tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.

El candidato de derecha José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile tras imponerse en el balotaje de este domingo frente a la izquierdista Jeannette Jara, anunció el Servicio Electoral (Servel).

Las bocinas de celebración de votantes de Kast explotaron en el centro de Santiago, frente a su comando electoral y en varios puntos del país, constató la AFP. El servicio electoral dio como presidente electo a Kast.

Kast, un abogado conservador de 59 años, se impuso con un 58% frente a la comunista Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 41%.

Kast, devoto católico y padre de nueve hijos, promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles y atacar de frente la criminalidad.

"Estamos contentos, porque hace rato que venimos buscando una mejora. El país venía en decadencia. Tenemos confianza que con este candidato las cosas van a mejorar", dijo a la AFP Ricardo Neves, estudiante de Construcción Civil de 31 años, que festejaba frente al comando central de Kast.

La rival de Kast es una abogada de 51 años que fue ministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric y redujo la jornada laboral a 40 horas.

"Quien gane (...) va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos", dijo a periodistas luego de sufragar en Paine, a 40 km de Santiago.

"Ya estábamos bien cansados a nivel país del desgaste económico (...) Se extrañaba la derecha", sostuvo por su lado Maribel Saavedra, una votante de Kast de 42 años que abría un champán frente a su comando de campaña. Dijo esperar que Kast "refuerce el país con trabajo" y "regularice el tema inmigratorio".

Chile "se cae a pedazos"

Kast cree que Chile "se cae a pedazos". Este fue su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

En sus actos públicos, este exdiputado presentó a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narco, que se aleja del "milagro económico" que lo tornó una de las naciones más exitosas de Latinoamérica.

Un 63% de los chilenos afirman que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguidos por el bajo crecimiento económico, según un sondeo de Ipsos de octubre.

Sin embargo, la percepción del miedo en Chile es mucho mayor de lo que indican las cifras reales de criminalidad.

Los homicidios se duplicaron en la última década, aunque están en baja hace dos años. No obstante, hay un alza de delitos como el secuestro y la extorsión, tras la irrupción de bandas venezolanas, colombianas y peruanas, como el Tren de Aragua.

El gobierno del izquierdista Boric, un exlíder estudiantil que llegó al poder tras las masivas protestas de 2019, fracasó en reformar la Constitución de Pinochet y eso "le quitó todo el piso político", estimó Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile.

Muchos chilenos reclamaban un cambio.

Desde 2010 la derecha y la izquierda se alternan en el poder en Chile en cada elección presidencial. El voto es obligatorio en estas presidenciales por la primera vez en más de una década.

Si Kast gana "no hay que pensar que tiene un mandato súper fuerte para hacer lo que quiere", porque mucha gente lo vota por temor a Jara, estimó el analista Robert Funk.

FUENTE: AFP