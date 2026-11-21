En el competitivo mundo de la belleza del sur de Florida, una estilista venezolana radicada en Coral Springs se ha ganado a pulso un título que sus clientas repiten con orgullo: ‘La diva de las extensiones’. Se llama Estefanía Lugo , y su promesa es tan sencilla como difícil de cumplir: “extensiones que nadie nota y un cabello que, en lugar de deteriorarse, se recupera”, cuentan sus clientas a través de redes sociales.

Estefanía Lugo dirige su propio salón de belleza, encabeza un equipo de cinco personas y, además, forma a nuevos estilistas en el arte del balayage, pero su historia empezó lejos de las tijeras y los tintes, ya que antes de consagrarse en Estefanía Beauty Salón en Coral Springs, primero estudió arquitectura.

La honestidad empieza en el diagnóstico

“Si algo distingue mi trabajo es la manera en la que diseño el color y lo integro con las extensiones. Mi especialidad es el balayage, esa técnica de iluminación pintada a mano que busca un resultado natural, y la combino con extensiones de forma que el cabello añadido se funda con el propio”, dijo la colorista y estilista en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Eso se consigue diciéndole a cada clienta no lo que quiere oír, sino lo que su cabello realmente puede lograr. Con esta filosofía hemos logrado que nuestro trabajo ayude a romper los mitos sobre las extensiones. Alrededor de esta técnica circulan creencias relacionadas con la calvicie y un intenso daño capilar, y siento que los resultados de nuestro salón ayudan a desmontar estas teorías”, dijo orgullosa.

“Es más, puedo decirte con mucha humildad que tengo clientas que han recuperado tanto su cabello que empiezan a retirar las extensiones poco a poco, y me dicen que ya no las necesitan, porque su melena volvió a ser la que era en sus años de juventud”, añadió.

Estefanía Lugo con sus estudiantes. Cortesía

El arte del color, un diseño a la medida

Para Estefanía Lugo, la clave del éxito de Estefanía Beauty Salón en Coral Springs no está en la técnica en sí, sino en el diagnóstico que realizan y en cómo se aplica según la necesidad de cada persona. Consultada sobre las tendencias otoño-invierno, la colorista y educadora tiene una lectura clara, más allá de la moda.

“Lo que debe definir el look y color de una mujer es su estilo de vida. Por eso es tan importante dejarse asesorar y recibir un diagnóstico profesional, ya que lo que la clienta desea ver es una cosa, pero lo que realmente puede lograr con su cabello y cuidados es otra. En este sentido, cualquier cambio que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo con conciencia. Considerando nuestro estilo de vida, cuánto tiempo podemos dedicar al salón, etc.”, aconsejó.

Educar y nunca dejar de aprender

Estefanía Lugo creció en Maracay, en el centro de Venezuela, una ciudad que ella describe como “ciudad-pueblo”. Por eso, dice, se identifica tanto con Coral Springs, un lugar tranquilo que siente a su medida.

En su país estudió arquitectura y estuvo a punto de graduarse, pero no terminó la carrera ya que la sentía demasiado estructurada para su espíritu artístico. “Empecé a trabajar en atención al público y luego me di cuenta de que me encantaba relacionarme con la gente, y allí -poco a poco- descubrí que lo mío era el mundo de la belleza”.

El giro llegó de la mano de su propia estilista, quien le hizo notar que mantenía su cabello y sus uñas impecables prácticamente por su cuenta, y la invitó a acompañarla a una capacitación con un reconocido estilista de Valencia que trabajaba con candidatas a certámenes de belleza. Y lo que empezó como un pasatiempo se convirtió en vocación y posteriormente en la carrera profesional de la reconocida colorista y estilista.

Estefanía Lugo en su salón. Cortesía

“En el año 2017 llegué a Estados Unidos. No faltó quien me dijera que estaba loca, que la competencia en esta ciudad era demasiado fuerte en el área de la belleza y que, como mucho, podría aspirar a trabajar en un salón a porcentaje”, recordó Lugo, que, sin embargo, decidió hacer las cosas a su manera: “A mí me gusta hacer las cosas bien; si no, prefiero no hacerlas. Así que lo primero que hice fue inscribirme en una escuela de cosmetología. Y para costearla trabajé repartiendo deliveries e incluso en turnos nocturnos en discotecas”.

Durante sus clases, cuenta, terminaba enseñándoles a sus compañeras a hacer highlights y color. Hecho que le hizo valorar aún más lo aprendido en Venezuela. “Al poco tiempo quedé embarazada de mi hija Stefany (8), y aun así seguí atendiendo a domicilio, con una barriga enorme y tres maletines a cuestas. No me importaba ganar poco: quería mostrar mi portafolio y que la gente conociera mi trabajo”, recordó la colorista que también es madre de Christopher, de 16 años, con quien arribó a Estados Unidos.

“Hace casi siete años di el paso de salir de mi casa y rentar una suite. Algunos le decían ‘el cuartito’ o ‘el huequito’, pero yo lo veía como mi negocio, mi local, mi todo. Era la primera piedra de lo que tengo hoy”, recordó sobre el espacio en el que llegó a tener diez mujeres en un cuarto de 10 x 10 esperando ser atendidas. “Hace casi siete años di el paso de salir de mi casa y rentar una suite. Algunos le decían ‘el cuartito’ o ‘el huequito’, pero yo lo veía como mi negocio, mi local, mi todo. Era la primera piedra de lo que tengo hoy”, recordó sobre el espacio en el que llegó a tener diez mujeres en un cuarto de 10 x 10 esperando ser atendidas.

“Luego del éxito tomé la decisión de abrir un local más grande porque mis clientas lo merecen y yo también me lo merezco. Y aquí consagramos Estefanía Beauty Salón en Coral Springs, un lugar en el que con mi equipo nunca dejamos de aprender, capacitarnos, y educar”, dijo sobre su actual salón de belleza en el que pronto celebrará tres años.

Además de atender clientas, Estefanía Lugo ofrece clases de extensiones y experiencias educativas personalizadas de balayage, con un enfoque particular en los estilistas que están comenzando sus carreras.

Si quieres conocer más de Estefanía Lugo, sigue la cuenta de Instagram @estefaniasbeauty o visita www.estefaniabeautysalon.com

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IG: @camilamendoza