El español Carlos Alcaraz abandona la pista tras su victoria ante el estadounidense Ben Shelton durante el partido de semifinales del torneo ATP Finals de tenis, en Turín, el 21 de noviembre de 2026.

Carlos Alcaraz protagonizó una gran remontada ante el estadounidense Ben Shelton para clasificarse a la final del Masters ATP de Turín, tras imponerse por 3-6, 6-3 y 7-6 (7/1) en las semifinales disputadas este sábado.

El español, número tres del mundo, tuvo que sobreponerse a un comienzo complicado y a las molestias musculares en el muslo izquierdo para conseguir su decimotercera victoria consecutiva y mantener sus aspiraciones de conquistar por primera vez el torneo que reúne a los mejores tenistas de la temporada.

Tenis Carlos Alcaraz supera a Medvedev y roza las semifinales del Masters ATP pese a molestias físicas

Alcaraz, de 23 años, cedió el primer set después de un inicio muy irregular. Shelton, cuarto del ranking mundial, aprovechó los errores de su rival y tomó rápidamente una ventaja de 3-0. El estadounidense mantuvo su agresividad y cerró la manga por 6-3 en apenas 31 minutos.

Sin embargo, el murciano reaccionó en el segundo parcial. Recuperó la iniciativa, elevó su nivel de juego y consiguió un quiebre decisivo para colocarse 5-3, antes de igualar el encuentro con su servicio.

La definición llegó en el tercer set, donde ambos jugadores mantuvieron sus saques y llevaron la semifinal al tie-break. Allí, Alcaraz fue ampliamente superior y aprovechó los errores de Shelton para imponerse por 7-1 y sellar su clasificación.

"Ha sido un partido complicado. He empezado un poquito nervioso, más de la cuenta, con algunos errores que me han impedido coger una buena dinámica y confianza", reconoció el español después del encuentro.

El tenista también destacó su fortaleza mental para superar las dificultades físicas y futbolísticas durante el compromiso. "He estado fuerte mentalmente para aguantar lo que me estaba viniendo, para aguantar las malas sensaciones. Poco a poco he dado pasos hacia adelante", señaló.

Alcaraz disputará su segunda final consecutiva del Masters ATP, después de perder la edición de 2025 ante el italiano Jannik Sinner. Su rival saldrá del enfrentamiento entre el alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev.

El español atraviesa un gran momento desde su regreso al circuito tras cuatro meses de baja por una lesión de muñeca. Desde entonces, conquistó tres de los cuatro torneos que disputó: Tokio, Viena y París.

Este domingo tendrá una nueva oportunidad de conquistar las Finales ATP, un título que nunca consiguió su compatriota Rafael Nadal.