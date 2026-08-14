viernes 14  de  agosto 2026
MISS UNIVERSE CUBA

Joven de Hialeah encuentra respaldo a desafíos personales en concurso de belleza

La candidata vive sola en West Palm Beach, viaja en tren hasta Miami y ha enfrentado dificultades económicas sin renunciar a su aspiración

La joven durante la jornada de entrevistas de Miss Universe Cuba 2026 y el momento de emoción tras conocer el regalo que recibirá.

La joven durante la jornada de entrevistas de Miss Universe Cuba 2026 y el momento de emoción tras conocer el regalo que recibirá.

COLLAGE DLA
Eneisy Rodríguez se convirtió este año en la primera mujer que porta la banda de Hialeah dentro de Miss Universe Cuba.&nbsp;

Eneisy Rodríguez se convirtió este año en la primera mujer que porta la banda de Hialeah dentro de Miss Universe Cuba. 

MICHEL MELIÁN
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Eneisy Rodríguez, representante de Hialeah en Miss Universe Cuba 2026, recibió la tarde de este viernes el regalo de un Toyota Corolla 2026 cero millas, obsequiado por la familia Reyes Amores, propietaria de Rosabella Med Spa, una de las principales firmas patrocinadoras del certamen.

La sorpresa tuvo lugar durante la sesión de entrevistas incluida en el calendario previo a la elección de la nueva soberana de la belleza cubana, programada para el próximo 20 de agosto.

Lee además
El elenco está integrado por Yusnel Suárez, Susana Pérez, Alberto Pujol, Yerlin Pérez, Yuliet Cruz, Roberto San Martín y Luis Manuel Bangán.
TEATRO

Fresa y chocolate interpela desde Miami a una nación todavía dividida
Cartel promocional de La Oveja Blanca, pieza escrita y dirigida por Rolando Tarajano que llegará al Sandrell Rivers Theater el 22 y 23 de agosto. 
ESTRENO

La oveja blanca lleva a escena las decisiones que dividen a una familia cubana

Nacida en Estados Unidos dentro de una familia cubana, Rodríguez vive sola en West Palm Beach y ha debido hacer frente por sí misma a muchas de las exigencias diarias. Es profesora de arte cinematográfico, además de actriz y bailarina, pero no contaba con transporte propio ni con dinero suficiente para costear todos los traslados y alojamientos requeridos por el concurso.

Para asistir a los ensayos y demás actividades, debe recorrer constantemente la distancia entre su lugar de residencia y Miami. A pesar de las limitaciones, siempre ha buscado la manera de presentarse y mantener viva su candidatura.

De acuerdo con su testimonio, la noche del jueves viajó en tren durmió en la silla de un hotel, porque carecía de fondos para pagar una habitación y necesitaba cumplir con la actividad prevista para este viernes bien temprano en la mañana.

La concursante llegó así a uno de los momentos decisivos del calendario: sin haber descansado en condiciones adecuadas, pero resuelta a defender la banda de Hialeah.

Al conocer su situación, los propietarios de Rosabella Med Spa decidieron entregarle el Toyota Corolla. El automóvil le permitirá atender sus obligaciones sin enfrentar nuevamente la incertidumbre de cómo llegará a su próxima actividad.

El gesto representa mucho más que unas llaves. Para Eneisy significa ganar seguridad, independencia y tranquilidad después de convertir cada recorrido en otra prueba de resistencia.

Eneisy Rodríguez se convirtió este año en la primera mujer que porta la banda de Hialeah dentro de Miss Universe Cuba.

Eneisy Rodríguez se convirtió este año en la primera mujer que porta la banda de Hialeah dentro de Miss Universe Cuba.

Su presencia también ha estado acompañada por comentarios sobre su apariencia física. En lugar de permitir que esos juicios definan la experiencia, ha concentrado sus esfuerzos en la preparación, el crecimiento personal y la confianza adquirida durante el proceso.

“Estoy disfrutando mucho esta transformación y ahora me veo como una miss. Me encanta la competencia y la estoy disfrutando mucho. Siempre me gustó el mundo del modelaje y verme aquí es un sueño”, expresó ante el jurado al explicar qué la motivó a concursar.

Rodríguez se convirtió este año en la primera mujer que porta la banda de Hialeah dentro de Miss Universe Cuba. Su elección reconoce la estrecha conexión de esa ciudad con la comunidad cubana y amplía la representación del exilio en el evento.

Según los organizadores, serán dos los automóviles concedidos durante esta edición. Además del Toyota destinado a Eneisy, la ganadora recibirá otro como parte de los premios.

La competencia preliminar se celebrará el 18 de agosto. Ese día será presentado el vehículo reservado para quien conquiste la corona y se revelará el nombre de la empresa encargada de proporcionarlo.

La gala final tendrá lugar el 20 de agosto, a las 7 p.m., en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, conocido como The Moss Center, en Cutler Bay. La nueva soberana sucederá a Lina Luaces y representará a Cuba en la edición número 75 de Miss Universe, prevista para noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

El Toyota Corolla 2026 no le asegura la corona a Eneisy, pero sí elimina un obstáculo importante de su camino. Después de dormir frente a un hotel para no faltar a sus compromisos, podrá continuar con un carro propio y la certeza de que su perseverancia no pasó inadvertida.

Temas
Te puede interesar

Cualquier acción de EEUU en Cuba, debe prever un colapso nacional, advierte experto

La Esquinita de Reme

La solución perfecta

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen fotorrealista de una escuela con poca afluencia de estudiantes en el sur de la Florida
ANÁLISIS

Menos alumnos y menos fondos: la crisis que sacude a las escuelas públicas del sur de Florida

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.
CORTE SUPREMA

Trump apela a la Corte Suprema para restablecer obras en la Casa Blanca

El portaviones Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) realiza labores de reabastecimiento en el mar con el buque de apoyo rápido USNS Arctic (T-AOE 9), mientras los helicópteros MH-60S Sea Hawk asignados a los Nightdippers (buceadores nocturnos) del Escuadrón de Ataque Marítimo con Helicópteros (HSM) 5 transfieren suministros entre los barcos.
Guerra en Irán

Trump anticipa que EEUU tomaría control del estrecho de Ormuz una vez concluida la ofensiva militar

Yuniel Lima-Santos, de 31 años, se declaró culpable de delitos relacionados con tráfico ilícito de migrantes, fraude contra el Gobierno y lavado de activos
TRIBUNALES

Cubano de Tampa admite su papel en trama migratoria que generó $18 millones

Foto de referencia
IMPASSE

Las 7 razones de la expulsión de diplomáticos cubanos de Dominicana

Te puede interesar

Pasajeros durante la inspección del TSA para entrar a los salones de espera antes de abordar el vuelo.
Nueva medida

Migrantes sin estatus definido correrían riesgo de negativa de entrada tras viajar fuera de EEUU

Por Julián Varela
Merwin Vázquez (centro) abraza a sus familiares tras ser excarcelado del centro penitenciario Rodeo 1 este viernes, en Guatire (Venezuela). 
Política

Rubio aplaude la decisión de Venezuela de liberar a más de 130 presos políticos y lo califica de "paso crucial"

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth y el comandante retirado de la Marina José Adán Gutiérrez, especialista en inteligencia, quien analizó los posibles escenarios relacionados con Cuba.
ACCIÓN MILITAR

Cualquier acción de EEUU en Cuba, debe prever un colapso nacional, advierte experto

El portaviones Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) realiza labores de reabastecimiento en el mar con el buque de apoyo rápido USNS Arctic (T-AOE 9), mientras los helicópteros MH-60S Sea Hawk asignados a los Nightdippers (buceadores nocturnos) del Escuadrón de Ataque Marítimo con Helicópteros (HSM) 5 transfieren suministros entre los barcos.
Guerra en Irán

Trump anticipa que EEUU tomaría control del estrecho de Ormuz una vez concluida la ofensiva militar

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.
CORTE SUPREMA

Trump apela a la Corte Suprema para restablecer obras en la Casa Blanca