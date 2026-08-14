Joven de Hialeah encuentra respaldo a desafíos personales en concurso de belleza

Eneisy Rodríguez se convirtió este año en la primera mujer que porta la banda de Hialeah dentro de Miss Universe Cuba.

La joven durante la jornada de entrevistas de Miss Universe Cuba 2026 y el momento de emoción tras conocer el regalo que recibirá.

MIAMI.- Eneisy Rodríguez, representante de Hialeah en Miss Universe Cuba 2026, recibió la tarde de este viernes el regalo de un Toyota Corolla 2026 cero millas, obsequiado por la familia Reyes Amores, propietaria de Rosabella Med Spa, una de las principales firmas patrocinadoras del certamen.

La sorpresa tuvo lugar durante la sesión de entrevistas incluida en el calendario previo a la elección de la nueva soberana de la belleza cubana, programada para el próximo 20 de agosto.

ESTRENO La oveja blanca lleva a escena las decisiones que dividen a una familia cubana

Nacida en Estados Unidos dentro de una familia cubana, Rodríguez vive sola en West Palm Beach y ha debido hacer frente por sí misma a muchas de las exigencias diarias. Es profesora de arte cinematográfico, además de actriz y bailarina, pero no contaba con transporte propio ni con dinero suficiente para costear todos los traslados y alojamientos requeridos por el concurso.

Para asistir a los ensayos y demás actividades, debe recorrer constantemente la distancia entre su lugar de residencia y Miami. A pesar de las limitaciones, siempre ha buscado la manera de presentarse y mantener viva su candidatura.

De acuerdo con su testimonio, la noche del jueves viajó en tren durmió en la silla de un hotel, porque carecía de fondos para pagar una habitación y necesitaba cumplir con la actividad prevista para este viernes bien temprano en la mañana.

La concursante llegó así a uno de los momentos decisivos del calendario: sin haber descansado en condiciones adecuadas, pero resuelta a defender la banda de Hialeah.

Al conocer su situación, los propietarios de Rosabella Med Spa decidieron entregarle el Toyota Corolla. El automóvil le permitirá atender sus obligaciones sin enfrentar nuevamente la incertidumbre de cómo llegará a su próxima actividad.

El gesto representa mucho más que unas llaves. Para Eneisy significa ganar seguridad, independencia y tranquilidad después de convertir cada recorrido en otra prueba de resistencia.

Eneisy Rodríguez se convirtió este año en la primera mujer que porta la banda de Hialeah dentro de Miss Universe Cuba. MICHEL MELIÁN

Su presencia también ha estado acompañada por comentarios sobre su apariencia física. En lugar de permitir que esos juicios definan la experiencia, ha concentrado sus esfuerzos en la preparación, el crecimiento personal y la confianza adquirida durante el proceso.

“Estoy disfrutando mucho esta transformación y ahora me veo como una miss. Me encanta la competencia y la estoy disfrutando mucho. Siempre me gustó el mundo del modelaje y verme aquí es un sueño”, expresó ante el jurado al explicar qué la motivó a concursar.

Rodríguez se convirtió este año en la primera mujer que porta la banda de Hialeah dentro de Miss Universe Cuba. Su elección reconoce la estrecha conexión de esa ciudad con la comunidad cubana y amplía la representación del exilio en el evento.

Según los organizadores, serán dos los automóviles concedidos durante esta edición. Además del Toyota destinado a Eneisy, la ganadora recibirá otro como parte de los premios.

La competencia preliminar se celebrará el 18 de agosto. Ese día será presentado el vehículo reservado para quien conquiste la corona y se revelará el nombre de la empresa encargada de proporcionarlo.

La gala final tendrá lugar el 20 de agosto, a las 7 p.m., en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, conocido como The Moss Center, en Cutler Bay. La nueva soberana sucederá a Lina Luaces y representará a Cuba en la edición número 75 de Miss Universe, prevista para noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

El Toyota Corolla 2026 no le asegura la corona a Eneisy, pero sí elimina un obstáculo importante de su camino. Después de dormir frente a un hotel para no faltar a sus compromisos, podrá continuar con un carro propio y la certeza de que su perseverancia no pasó inadvertida.