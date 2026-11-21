La jefa de la delegación opositora de Venezuela, Dinorah Figuera (derecha), hace un gesto durante una mesa de diálogo político —patrocinada por Estados Unidos— con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (izquierda), en Caracas, el 17 de septiembre de 2026.

CARACAS .- La jefa de la delegación opositora del diálogo con el chavismo en Venezuela , Dinorah Figuera , celebró la participación de más de 1,000 candidatos a conformar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia ( TSJ ), en el proceso que busca la renovación del poder Judicial, pero que ya enfrenta crecientes críticas .

"Es un primer paso en la hoja de ruta (del) camino hacia la libertad, los siguientes pasos se van a establecer en la debida oportunidad", afirmó Figuera en su cuenta de X al hacer referencia al hecho que es parte de las conversaciones impulsadas por el gobierno de EEUU.

CONCURSO 80% de los jueces del Supremo venezolano, afines al chavismo, se postulan a la reelección

En su mensaje pidió levantar las banderas de fe y la esperanza por un TSJ a la altura de las demandas y expectativas de los venezolanos, en busca de un proyecto democrático para las generaciones futuras.

Este viernes, la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, publicó la lista de 1,343 postulados a los cargos de magistrados del TSJ, la Inspectoría General de Tribunales y la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura, emanada del Comité de Postulaciones.

Venezolanos cuántas dudas!

paso a paso fuimos construyendo la confianza que llevó a más de 1000 postulados aspirantes a magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de justicia en Venezuela. #TSJ pic.twitter.com/LczlXnmqcB — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) November 21, 2026

¿Candidatos cuestionados?

Según informaciones, en la lista de candidatos se encuentra más del 80 % de magistrados que forman el actual Tribunal Supremo, a pesar de la prohibición señalada por las instancias del proceso, lo que arroja dudas sobre la transparencia del procedimiento.

En ese porcentaje está incluida su presidenta, Caryslia Beatriz Rodríguez, miembro también de la Sala Electoral que convalidó la ilegal reelección de Nicolás Maduro en 2024, en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición.

También está el nombre de la magistrada Tania D'Amelio, quien leyó la sentencia que ordenaba en enero la juramentación de Delcy Rodríguez como mandataria encargada del país tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Además, figuran los dos jueces que condenaron a la exjueza María Lourdes Afiuni sin prueba alguna y además por el supuesto delito de “corrupción espiritual” inexistente en las leyes penales, y un fiscal a quien le atribuyen la persecución ordenada desde el régimen de Hugo Chávez.

Entre los cuestionados se mencionan también una exfiscal sancionada por la Unión Europea y una exjueza de primera instancia de Terrorismo, competencia creada por el régimen chavista para perseguir a la disidencia.

Según el diputado Luis Florido, a partir del lunes próximo empieza la revisión de credenciales con base en un baremo aprobado en el Comité de Postulaciones Judiciales con el voto unánime de sus 11 diputados y 12 miembros de la sociedad civil.

Críticas por dudosa transparencia

Ante esta situación, varios abogados y ONG de derechos humanos manifestaron su rechazo a muchas de las candidaturas por considerar que no reúnen las condiciones éticas y de independencia que deben privar en el servicio de justicia.

La ONG Encuentro y Perdón (JEP) invitó este sábado a iniciar, antes de la designación prevista para el 11 de diciembre, las impugnaciones a candidatos que no cumplen con las exigencias constitucionales.

“Hoy más que nunca, la participación activa de las víctimas es fundamental para ejercer contraloría social y velar porque la justicia sea verdaderamente justa”, indicó la ONG en un comunicado difundido en X.

"Como sociedad, todos tenemos la responsabilidad de contribuir a este proceso, pero la participación de quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos es fundamental para asegurar que quienes lleguen a impartir justicia no tengan ninguna responsabilidad en el dolor que han sufrido", subrayó.

El lapso de impugnaciones abarca desde el 21 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2026, según la reformada Ley Orgánica del TSJ, que establece además que se presenten por escrito y de forma personal.

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho expreso —y el deber con su propia memoria— de impugnar a quienes, por acción u omisión, hayan participado, encubierto o convalidado los abusos que han sufrido.



La idoneidad ética y el respeto a las garantías… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) November 21, 2026

FUENTE: Con información de EFE, Dinorah Figuera, ONG JEP, red X