Brote de sarampión afecta al sur del Florida, se reportan 63 casos

MIAMI. - El Departamento de Salud de Florida enfrenta una crisis epidemiológica tras confirmar esta semana que el estado se ubica entre los tres primeros de la nación con mayor número de contagios de sarampión.

La propagación del virus, que acumula 63 casos positivos según datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), mantiene en tensión a los condados del sur de la península debido a la aparición de múltiples focos infecciosos en entornos académicos y escolares.

Este repunte estatal contribuye significativamente a la cifra nacional, que alcanzó los 910 casos hasta el 12 de febrero, un número sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos.

Foco crítico en Collier

Aunque la alerta abarca todo el territorio estatal, la situación más grave radica en la costa oeste, específicamente en el condado de Collier.

Informes de las autoridades sanitarias locales señalan a la Ave Maria University como el epicentro del brote. Esta institución católica privada, ubicada cerca de Naples, reporta más de 50 casos positivos entre su población estudiantil.

La concentración de infectados en un solo campus universitario explica el rápido ascenso de las estadísticas estatales. Los epidemiólogos temen que el tránsito de estudiantes y personal hacia otras zonas propague el virus fuera del condado, por lo que monitorean de cerca cualquier síntoma febril o eruptivo en la región.

Broward, segundo frente de batalla

Al cruzar hacia la costa este, el condado de Broward presenta el escenario más complejo del área metropolitana del sur de Florida. Los registros oficiales contabilizan entre 8 y 10 casos confirmados.

La preocupación de las autoridades recae sobre el sistema escolar público, tras la detección de contagios vinculados a la escuela primaria Manatee Bay Elementary en Weston. Entre los afectados figura población infantil en el rango de 10 a 14 años.

El distrito escolar y el Departamento de Salud colaboran para identificar a estudiantes no vacunados o con esquemas de inmunización incompletos, quienes corren el mayor riesgo de contraer la enfermedad y desarrollar complicaciones graves.

Miami-Dade y Palm Beach

Hacia el extremo sur, el condado Miami-Dade mantiene una vigilancia estricta tras la confirmación de un caso aislado. El paciente corresponde a un niño menor de cuatro años.

A pesar de la cifra baja, la alta densidad poblacional y la conexión directa con Broward obligan a los hospitales y pediatras a mantener protocolos de detección temprana ante cualquier cuadro sospechoso.

Por su parte, el condado de Palm Beach destaca como la excepción en la región, sin reportes de casos confirmados hasta el cierre de esta edición.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede derivar en neumonía, daño cerebral e incluso la muerte. La vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) demuestra una efectividad del 97% con dos dosis.

Sin embargo, el aumento del escepticismo hacia las vacunas en ciertas comunidades facilita el resurgimiento de brotes que los expertos consideraban controlados hace apenas una década.