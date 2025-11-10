lunes 10  de  noviembre 2025
SALUD

Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5.000 casos

El virus del sarampión es muy contagioso y se transmite a través de las gotículas que expulsa una persona infectada al toser, estornudar o simplemente respirar

Persona infectada por el virus de sarampión&nbsp;

Persona infectada por el virus de sarampión 

UNSPLASH
Una enfermera administra una vacuna contra el virus del sarampión, las paperas y la rubéola fabricada por Merck en el Departamento de Salud del Condado de Utah el 29 de abril de 2019 en Provo, Utah.

Una enfermera administra una vacuna contra el virus del sarampión, las paperas y la rubéola fabricada por Merck en el Departamento de Salud del Condado de Utah el 29 de abril de 2019 en Provo, Utah.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

OTTAWA — La organización regional de salud de la ONU informó a Canadá que "ya no mantiene el estatus de país libre de sarampión", según informó Ottawa el lunes.

Canadá erradicó oficialmente el sarampión en 1998, pero el virus que lo provoca ha resurgido con fuerza, especialmente entre ciertas comunidades cristianas menonitas que se han negado a vacunar a sus hijos por motivos religiosos.

Lee además
El secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., durante una intervención en la Casa Blanca, Washington.
SALUD

EEUU elimina advertencias en terapias de reemplazo hormonal para la menopausia
Aviones de combate F-16 del Ejército de Estados Unidos.
Acuerdo

Siria se une a la coalición internacional contra el Estado Islámico que dirige EEUU

La enfermedad, que se transmite por vía aérea, es altamente contagiosa.

La Organización Panamericana de la Salud tomó esta decisión después de detectar "la transmisión de la misma cepa del virus del sarampión en Canadá durante un periodo de más de un año", explicó el ministerio canadiense de Salud en un comunicado.

Canadá lleva registrados 5.138 casos de sarampión en lo que va de 2025, principalmente en las provincias de Ontario y Alberta.

Dos muertos

Dos recién nacidos, hijos de madres sin vacunar, fallecieron en el país a causa de la enfermedad.

El gobierno apuntó como raíz principal del problema a las "comunidades con baja" tasa de vacunación.

Samira Jeimy, de la Facultad de Medicina Schulich de la Universidad de Western, declaró que Canadá perdió su estatus "porque la tasa de vacunación de dos dosis cayó por debajo del umbral del 95% necesario para detener la transmisión sostenida".

Los pediatras de Ontario han subrayado que el brote no se limita a los grupos menonitas.

Grupos de inmigrantes

También se han registrado infecciones entre grupos de inmigrantes que no mantuvieron al día sus vacunas después de establecerse en Canadá, por diversas razones, entre ellas la escasez de médicos de familia.

El virus del sarampión es muy contagioso y se transmite a través de las gotículas que expulsa una persona infectada al toser, estornudar o simplemente respirar.

La enfermedad causa fiebre, problemas respiratorios y erupciones cutáneas. En algunos casos provoca neumonía e inflamación cerebral, incluso puede ser mortal.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Canciller ruso ofrece reunión con Marco Rubio mientras el Kremlin envía señales de apertura diplomática

Enviado estadounidense se reúne con Netanyahu para asegurar el alto el fuego en Gaza

El expresidente francés Sarkozy sale de prisión tras 20 días entre rejas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Exembajador James Story: "Maduro tiene los días contados"

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Te puede interesar

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Corte Suprema en Washington.
JUSTICIA

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

Ministro de economía de Cuba, Alejandro Gil es destituido en plena crisis del combustible en la Isla
A puertas cerradas

El juicio por "espionaje" contra el exministro de Economía Alejandro Gil en Cuba, ya tiene fecha

El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción