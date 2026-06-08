Trump afirma que EEUU podría declarar la "victoria total" sobre Irán "en las próximas dos semanas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este lunes que "en las próximas dos semanas" Washington declarará su "victoria total" sobre Irán, en un contexto marcado por un recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente que pone en jaque el trémulo alto el fuego pactado el pasado mes de abril.

"Hemos sido un equipo muy fuerte y creo que estamos ganando esa batalla", defendió el magnate republicano en un mitin telefónico en apoyo al senador republicano Lindsey Graham en las elecciones primarias, en el cual auguró que será "en las próximas dos semanas" cuando Estados Unidos declare "la victoria total".

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Durante su intervención en el mismo, el inquilino de la Casa Blanca remarcó que "será una victoria total" que "ocurrirá muy pronto", trayendo consigo que "los precios del petróleo se desplomarán".

El inquilino de la Casa Blanca insistió, como es habitual en sus intervenciones sobre Irán, en que la República Islámica "no puede tener un arma nuclear" porque considera nuevamente que "la destrucción que causaría es enorme".

Irán es el principal patrocinador del terrorismo mundial y mantiene sometidos a los iraníes a través de la represión y el asesinato de sus ciudadanos que se oponen a ese régimen teocrático.

Este mismo lunes, Trump urgió a Israel e Irán al cese "inmediato" de los ataques que han mantenido en las últimas horas, lo que ha recrudecido el conflicto. Todo ello, después de haber instado sin éxito al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a no responder al ataque con misiles iraníes del domingo por la noche.

Irán atacó con misiles a Israel y la respuesta israelí no se hizo esperar.

Régimen iraní afirma que continúan las negociaciones

El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, sostuvo este lunes que continúan los trabajos para lograr un acuerdo entre Estados Unidos y la República Islámica que ponga fin al conflicto desatado a raíz de la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Teherán el pasado mes de febrero, tras precisar que "aún" no se ha llegado "al texto definitivo".

"Aún no hemos llegado al texto definitivo", indicó Iravani en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Tasnim, que agrega que, de acuerdo con el diplomático, los trabajos encaminados a lograr un acuerdo entre ambas partes continúan.

A ese respecto, el embajador afirmó que tanto Estados Unidos como Irán están "presentando e intercambiando puntos de vista y opiniones para llegar al texto definitivo" a través de Pakistán, país destacado en la región por su rol de mediador entre Washington y Teherán de cara a un posible acuerdo que ponga fin a la guerra abierta en Oriente Próximo.

Finalmente, según Iravani, el alto el fuego pactado el pasado mes de abril es "global" y abarca toda la región, con el Líbano inclusive, unas declaraciones que llegan después de los últimos intercambios de ataques entre Irán e Israel, tras el lanzamiento de misiles por parte de Teherán en respuesta al bombardeo perpetrado el domingo por el Ejército israelí contra Beirut.

Vance: "Negociaciones con Irán continuarán "

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, defendió este lunes los esfuerzos de la Administración de Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Irán y aseguró que Washington continuará las negociaciones aunque Israel no esté de acuerdo.

"Israel puede estar de acuerdo o no, pero fundamentalmente creemos que esto es lo mejor para Estados Unidos", señaló el vicepresidente al ser cuestionado sobre el avance de las conversaciones con Teherán.

El vicepresidente defendió la continuidad del diálogo al afirmar que la estrategia de la Casa Blanca busca "reducir los riesgos de conflicto y abrir un espacio real de negociación", frente a la alternativa de romper el contacto diplomático.

Vance subrayó que el enfoque actual responde a una evaluación de intereses nacionales, al sostener que cree "que este enfoque sirve mejor a los intereses de Estados Unidos a largo plazo".

Netanyahu lanza advertencia a Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó el cese de los ataques a Irán, pero advirtió que Israel "responderá con contundencia" si Irán "comete el error" de atacar de nuevo después de que Teherán haya anunciado el fin de sus ataques, prometiendo "medidas" si el país prosigue con sus "agresiones" en Líbano.

"En este momento el fuego en este frente está contenido (...) Si el régimen comete un error y nos ataca de nuevo, responderemos con contundencia porque Israel tiene pleno derecho a la autodefensa", indicó el primer ministro durante una comparecencia recogida por su oficina en redes sociales.

Netanyahu resaltó, no obstante, que la "lucha" contra el partido-milicia chií e Irán "aún no ha terminado". "Pensaron que dispararían desde territorio libanés e iraní contra Israel y que no reaccionaríamos. No sucedió ni sucederá, al menos no mientras yo esté al mando", argumentó.

Netanyahu afirmó, además, que Irán y Hezbolá "son más débiles que nunca", mientras que Israel es "más fuerte que nunca". "Defiendo firmemente nuestro derecho a actuar contra nuestro enemigo", aseveró, insistiendo nuevamente en que Teherán "nunca tendrá armas nucleares".

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE