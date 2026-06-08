EEUU inicia acciones legales para revocar la ciudadanía y deportar a acusados de "fraude migratorio"

WASHINGTON — La Administración del presidente Donald Trump anunció este lunes acciones legales destinadas a revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido fraude durante sus procesos migratorios.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la Administración Trump seguirá utilizando "todas las vías legales" para expulsarlos del país
WASHINGTON — La Administración del presidente Donald Trump anunció este lunes acciones legales destinadas a revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido fraude durante sus procesos migratorios.
Se trata del programa más grande para desnaturalizar a ciudadanos estadounidenses acusados de fraude migratorio.
En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que ha presentado demandas ante varios tribunales federales contra 17 ciudadanos naturalizados estadounidenses acusados de "delitos graves", entre ellos abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.
"Cuando criminales extranjeros explotan el proceso de naturalización rompiendo la ley, hay consecuencias. Los criminales extranjeros que han mentido sobre sus crímenes pasados, incluidos traficantes de drogas, depredadores sexuales y estafadores, van a tener consecuencias", advirtió el Departamento de Justicia.
"Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias", declaró el fiscal general interino, Todd Blanche.
Entre los afectados figuran ciudadanos naturalizados de múltiples países, entre ellos Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica.
"La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio", escribió el responsable de Seguridad Nacional en la red social X al compartir la noticia sobre las demandas adelantadas por la cadena CBS.
Mullin añadió que su Departamento no permanecerá "de brazos cruzados mientras los estadounidenses sean perjudicados por criminales", que, según afirmó, "han explotado la generosidad de Estados Unidos y se han aprovechado de su sistema migratorio".
En caso de que prosperen estos procedimientos, las personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación.
La ofensiva forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la Administración de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
"Seguimos trabajando las 24 horas del día con nuestros socios interinstitucionales para asegurarnos de que la ciudadanía estadounidense se otorgue a aquellos que realmente la merecen", dijo el fiscal Todd Blanche.
FUENTE: Con información de EFE