EEUU inicia acciones legales para revocar la ciudadanía y deportar a acusados de "fraude migratorio"

Una bandera estadounidense sobre un paquete de documentos de ciudadanía se encuentra en una silla antes del inicio de una ceremonia de naturalización en la Biblioteca Pública de Nueva York, el 3 de julio de 2018 en la ciudad de Nueva York.

WASHINGTON — La Administración del presidente Donald Trump anunció este lunes acciones legales destinadas a revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido fraude durante sus procesos migratorios.

Se trata del programa más grande para desnaturalizar a ciudadanos estadounidenses acusados de fraude migratorio.

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En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que ha presentado demandas ante varios tribunales federales contra 17 ciudadanos naturalizados estadounidenses acusados de "delitos graves", entre ellos abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.

"Cuando criminales extranjeros explotan el proceso de naturalización rompiendo la ley, hay consecuencias. Los criminales extranjeros que han mentido sobre sus crímenes pasados, incluidos traficantes de drogas, depredadores sexuales y estafadores, van a tener consecuencias", advirtió el Departamento de Justicia.

"Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias", declaró el fiscal general interino, Todd Blanche.

Entre los afectados figuran ciudadanos naturalizados de múltiples países, entre ellos Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica.

"Privilegio"

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que la Administración seguirá utilizando "todas las vías legales" para expulsarlos del país.

"La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio", escribió el responsable de Seguridad Nacional en la red social X al compartir la noticia sobre las demandas adelantadas por la cadena CBS.

Mullin añadió que su Departamento no permanecerá "de brazos cruzados mientras los estadounidenses sean perjudicados por criminales", que, según afirmó, "han explotado la generosidad de Estados Unidos y se han aprovechado de su sistema migratorio".

¿Deportación?

En caso de que prosperen estos procedimientos, las personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación.

La ofensiva forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la Administración de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

"Seguimos trabajando las 24 horas del día con nuestros socios interinstitucionales para asegurarnos de que la ciudadanía estadounidense se otorgue a aquellos que realmente la merecen", dijo el fiscal Todd Blanche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheJusticeDept/status/2064012895269065181&partner=&hide_thread=false This Department of Justice has filed DENATURALIZATION ACTIONS in various U.S. district courts against 17 individuals accused of serious offenses.



“When criminal aliens exploit the naturalization process by breaking the law, there are consequences. Criminal aliens are lying about… pic.twitter.com/mhr1D9xxT8 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) June 8, 2026

FUENTE: Con información de EFE