Mario Díaz-Balart asegura $15.6 millones en proyectos de protección de agua para el sur de Florida

MIAMI.- El congresista Mario Díaz-Balart logró incluir 15.6 millones de dólares para la restauración de los Everglades y proyectos de infraestructura de agua en Hialeah y Medley dentro del proyecto presupuestario del Departamento del Interior para el año fiscal 2027, aprobado por el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Díaz-Balart, vicepresidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y cofundador del Caucus Congresional de los Everglades, informó que pudo asegurar 11.6 millones de dólares para iniciativas de preservación y restauración de los Everglades a través del Servicio Nacional de Parques.

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El legislador destacó que la medida también incorpora disposiciones destinadas a agilizar proyectos ambientales mediante la codificación del programa de permisos de la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) para el estado de Florida.

“Como copresidente y cofundador del Caucus Congresional de los Everglades, me enorgullece continuar apoyando importantes esfuerzos de preservación y restauración de los Everglades mediante financiamiento crítico y la codificación del programa de la Sección 404 para que trabajos importantes puedan avanzar de manera más rápida y efectiva”, señaló Díaz-Balart.

Hialeah y Medley recibirán fondos para proyectos de agua

Además de los recursos destinados a los Everglades, el proyecto presupuestario contempla otros cuatro millones de dólares para prioridades específicas del sur de Florida.

Entre las asignaciones incluidas figuran la modernización de medidores de agua en Hialeah. La ciudad que progresa recibirá 2.8 millones de dólares para su proyecto de modernización de infraestructura avanzada de medición de agua (Advanced Metering Infrastructure o AMI), una iniciativa destinada a actualizar el sistema de medidores de agua y aliviar las facturas de agua de los residentes.

Por su parte, Medley obtendría 1.2 millones de dólares para mejoras en tuberías principales de agua ubicadas en NW 78 Street, NW 82 Street y NW 84 Avenue.

Adicionalmente, el proyecto asigna 520,000 dólares para la sustitución de tuberías de agua en NW 68 Court y NW 68 Place.

Protección de la calidad del agua y monitoreo ambiental

La legislación también contempla 4.75 millones de dólares para investigaciones relacionadas con floraciones de algas nocivas, uno de los principales desafíos ambientales que enfrenta Florida.

Asimismo, incluye un millón de dólares en financiamiento directo para el sur de Florida con el objetivo de ampliar las redes de monitoreo y predicción de la calidad del agua y de la salud de los ecosistemas.

El proyecto asigna unos 75 millones de dólares al Programa Estatal y Tribal de Conservación de Vida Silvestre para apoyar iniciativas de protección de especies y hábitats naturales.

Protección para la tribu Miccosukee y Big Cypress

Díaz-Balart destacó que la propuesta incorpora lenguaje legislativo para impedir que cualquier parte de la Reserva Nacional Big Cypress sea designada como área silvestre ("wilderness"), una medida que, según explicó, busca proteger el acceso de las tribus nativas y del público a esos terrenos.

El congresista señaló además que el texto respalda los esfuerzos de la tribu Miccosukee ante el Departamento del Interior para revisar los derechos minerales subterráneos en sus tierras.

“Esto incluye proteger a nuestras tribus nativas, como los Miccosukee, para que continúen teniendo protecciones vitales frente a cualquier propuesta federal de designación de áreas silvestres que pueda afectar su libre movimiento y acceso a tierras sagradas como Big Cypress”, afirmó.

La medida fue aprobada por el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y forma parte del proceso presupuestario federal para el año fiscal 2027.

Según Díaz-Balart, el proyecto también incluye disposiciones relacionadas con seguridad tribal, manejo de incendios forestales, desarrollo energético, minería doméstica y acceso a tierras públicas. Además financia completamente el programa federal de Pagos en Sustitución de Impuestos (PILT), mediante el cual Washington compensa a gobiernos locales por tener en sus demarcaciones terrenos federales exentos de impuestos sobre la propiedad.

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