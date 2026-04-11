Figuras del cine se reúnen en la alfombra roja del Miami Film Festival

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Personalidades del cine se dieron cita en la alfombra roja del Miami Film Festival en el icónico Olympia Theater, donde se celebró la inauguración. El festival se extiende en varias sales de cine hasta el 19 de abril, con una programación que abarca unas 160 películas en representación de 45 países, e incluye estrenos mundiales que captan la esencia de la Ciudad Mágica.

Durante la noche de apertura el jueves, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con actores y directores sobre las historias que cuentan en la gran pantalla