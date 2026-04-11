sábado 11  de  abril 2026
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Figuras del cine se reúnen en la alfombra roja del Miami Film Festival

Personalidades del cine se dieron cita en la alfombra roja del Miami Film Festival en el icónico Olympia Theater, donde se celebró la inauguración. El festival se extiende en varias sales de cine hasta el 19 de abril, con una programación que abarca unas 160 películas en representación de 45 países, e incluye estrenos mundiales que captan la esencia de la Ciudad Mágica.

Durante la noche de apertura el jueves, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con actores y directores sobre las historias que cuentan en la gran pantalla

La actriz cubana Camila Arteche conversa con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre la serie Coolie, que se estrena en el Miami Film Festival el domingo 12 de abril.&nbsp;

La actriz cubana Camila Arteche conversa con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre la serie Coolie, que se estrena en el Miami Film Festival el domingo 12 de abril. 

Captura de pantalla/ DLA
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ
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