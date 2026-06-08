lunes 8  de  junio 2026
PRECAUCIÓN

Sismo cerca de Cuba se siente en Miami-Dade; autoridades monitorean instalaciones

Un terremoto de magnitud 6.1 frente a la costa occidental de Cuba provocó evacuaciones preventivas y suspensiones temporales del transporte en Miami-Dade. Las autoridades confirman que no existe amenaza de tsunami para el sur de Florida

Vista parcial del MetroRail, acercándose a la estación Brickell.
Vista parcial del MetroRail, acercándose a la estación Brickell. JESÚS HERNÁNDEZ
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Las autoridades de Miami-Dade mantienen el monitoreo de varias instalaciones públicas tras el sismo de magnitud 6.1 registrado este lunes frente a la costa noroeste de Cuba, un evento que fue percibido en distintas zonas del sur de Florida y provocó evacuaciones preventivas, interrupciones temporales del transporte y múltiples llamadas de emergencia.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto ocurrió aproximadamente a las 2:00 p.m. EDT, a unas 65 millas al oeste-noroeste de Mantua, en el occidente de Cuba, y a cerca de 376 millas de Miami. Aunque inicialmente algunas autoridades reportaron una magnitud de 6.4, el USGS situó posteriormente el evento en magnitud 6.1. En la isla no se reportaron víctimas ni daños materiales.

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Miami-Dade activa protocolos preventivos

El condado de Miami-Dade informó que, por precaución, se activaron los protocolos estándar de evacuación mientras se realizaban inspecciones en edificios gubernamentales, incluido el Stephen P. Clark Government Center, sede administrativa del condado.

"Por precaución extrema, se implementaron los protocolos estándar de evacuación y se están llevando a cabo evaluaciones en las instalaciones afectadas del condado", indicó la administración en un comunicado.

Las autoridades también confirmaron que, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, no existe amenaza de tsunami para el sur de Florida relacionada con este evento sísmico.

Metrorail y Metromover suspendieron operaciones temporalmente

Como parte de las medidas de seguridad, los servicios de Metrorail y Metromover fueron suspendidos temporalmente después de que el Stephen P. Clark Center fuera evacuado tras reportes de vibraciones en el edificio.

Miami-Dade informó posteriormente que ambos sistemas de transporte retomaron sus operaciones una vez completadas las evaluaciones iniciales.

Reportan sacudidas desde Tampa hasta Miami

El temblor fue percibido por residentes en distintas regiones de Florida, desde Tampa y Orlando hasta Miami-Dade.

En el área de South Dadeland, al menos un edificio fue evacuado después de que ocupantes reportaran movimientos y vibraciones en el interior. Personas que viven, trabajan y estudian en la zona indicaron haber sentido un retumbar bajo sus pies poco antes de las 2:30 de la tarde.

El USGS utilizó sus redes sociales para recopilar información de los residentes que experimentaron el fenómeno, señalando que los terremotos rara vez son perceptibles en Florida.

Ciudad de Miami reporta llamadas de emergencia

La Ciudad de Miami confirmó que recibió múltiples reportes relacionados con la actividad sísmica.

"Miami Fire-Rescue respondió a cada uno de los incidentes reportados", indicó la ciudad en un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades municipales señalaron que no se han reportado lesiones graves ni daños materiales significativos asociados al terremoto.

Recomendaciones ante posibles réplicas

Aunque no se han reportado incidentes mayores, Miami-Dade recomendó a los residentes mantenerse atentos a posibles réplicas y seguir las medidas básicas de seguridad:

¿Qué hacer si vuelve a sentirse un temblor?

  • Agáchese, cúbrase y sujétese hasta que termine la sacudida.
  • Manténgase alejado de edificios dañados o estructuras inestables.
  • Evite acercarse a cables eléctricos caídos.
  • Revise su vivienda o lugar de trabajo en busca de daños.
  • Siga únicamente la información emitida por fuentes oficiales.

Las autoridades del condado aseguraron que continuarán evaluando las instalaciones públicas y ofrecerán actualizaciones adicionales si las condiciones lo requieren.

[email protected]

FUENTE: MIAMI-DADE

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