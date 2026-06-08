Terremoto de 6.1 sacude región occidental de Cuba y se siente con fuerza en ciudades de Florida

Los fieles ancianos reciben una comida gratuita en la Iglesia Bautista de Nazaret en el barrio de La Víbora, en La Habana, el 14 de abril de 2026.

Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.

Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.

LA HABANA — Un fuerte terremoto sacudió el lunes la costa occidental de Cuba, y periodistas de la AFP en La Habana informaron de un temblor intenso durante 20 segundos que obligó a los cubanos a salir de los edificios.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo una magnitud de 6,1 y se produjo a unos 100 kilómetros del extremo occidental de la isla. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo una magnitud de 6,1 y ocurrió a unas 62 millas (100 kilómetros) de la punta occidental de la isla.

MEDIDAS EEUU pone fin a periodo de gracia para que empresas rompan con Cuba sin represalias

CUBA La Constitución de 1940: clave para la libertad de Cuba

Tras sentir el movimiento telúrico, los habitantes de la zona occidental de la isla salieron a las calles a resguardarse ante el temor del desplome de los edificios, principalmente en La Habana, donde muchos edificios se han derrumbado en los últimos años, por falta de mantenimiento, dejando un saldo de muertes y heridos.

"Al principio solo me sentí mareada; no se me ocurrió que fuera un terremoto, nunca había vivido algo así", contó Carmel Delgado, economista de 47 años en La Habana.

"Pero una vez que nos dimos cuenta de lo que podía ser, salimos rápido", añadió, para ponerse a resguardo.

Movimientos fuertes en Florida

Las autoridades cubanas señalaron que el temblor se sintió "en todo el occidente del país" y según reporteros de AFP, también se sintió en Florida, Estados Unidos.

El movimiento también se sintió con fuerza en ciudades de la Florida, según reportes en el lugar.

El sismo se sintió con fuerza en ciudades de Florida, especialmente Miami y Tampa, donde edificios fueron desalojados por precaución, según reportes de Telemundo 41 en Orlando. También se reportó en Cancún, Quintana Roo, aunque el epicentro fue en Cuba, publicó ABC Noticias. En Florida, las autoridades locales han activado protocolos de verificación en zonas vulnerables.

Por ahora, las autoridades cubanas no han reportado daños estructurales oficiales.

Terremoto en Cuba / AFP Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026. AFP

FUENTE: Con información de AFP / Telemundo / ABC Noticias