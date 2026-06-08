Terremoto de 6.1 sacude región occidental de Cuba y se siente con fuerza en ciudades de Florida

LA HABANA — Un fuerte terremoto sacudió el lunes la costa occidental de Cuba, y periodistas de la AFP en La Habana informaron de un temblor intenso durante 20 segundos que obligó a los cubanos a salir de los edificios.
El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo una magnitud de 6,1 y se produjo a unos 100 kilómetros del extremo occidental de la isla
LA HABANA — Un fuerte terremoto sacudió el lunes la costa occidental de Cuba, y periodistas de la AFP en La Habana informaron de un temblor intenso durante 20 segundos que obligó a los cubanos a salir de los edificios.
El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo una magnitud de 6,1 y se produjo a unos 100 kilómetros del extremo occidental de la isla. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo una magnitud de 6,1 y ocurrió a unas 62 millas (100 kilómetros) de la punta occidental de la isla.
Tras sentir el movimiento telúrico, los habitantes de la zona occidental de la isla salieron a las calles a resguardarse ante el temor del desplome de los edificios, principalmente en La Habana, donde muchos edificios se han derrumbado en los últimos años, por falta de mantenimiento, dejando un saldo de muertes y heridos.
"Al principio solo me sentí mareada; no se me ocurrió que fuera un terremoto, nunca había vivido algo así", contó Carmel Delgado, economista de 47 años en La Habana.
"Pero una vez que nos dimos cuenta de lo que podía ser, salimos rápido", añadió, para ponerse a resguardo.
Las autoridades cubanas señalaron que el temblor se sintió "en todo el occidente del país" y según reporteros de AFP, también se sintió en Florida, Estados Unidos.
El movimiento también se sintió con fuerza en ciudades de la Florida, según reportes en el lugar.
El sismo se sintió con fuerza en ciudades de Florida, especialmente Miami y Tampa, donde edificios fueron desalojados por precaución, según reportes de Telemundo 41 en Orlando. También se reportó en Cancún, Quintana Roo, aunque el epicentro fue en Cuba, publicó ABC Noticias. En Florida, las autoridades locales han activado protocolos de verificación en zonas vulnerables.
Por ahora, las autoridades cubanas no han reportado daños estructurales oficiales.
FUENTE: Con información de AFP / Telemundo / ABC Noticias