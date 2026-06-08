Aseguradora USAA devolverá $500 millones a clientes de Florida tras reformas legales

USAA anuncia distribución de varios millones entre sus clientes de Florida.

MIAMI.- La aseguradora USAA, especializada en ofrecer seguros y servicios financieros a militares, veteranos y sus familias, anunció que distribuirá casi 1.000 millones de dólares en ahorros, reducciones de tarifas y dividendos entre sus asegurados elegibles en Florida, incluyendo un pago directo de 500 millones de dólares que comenzará a entregarse el próximo 15 de junio.

La compañía atribuyó la medida, en gran parte, a las reformas legales aprobadas en el estado en 2023 para reducir los litigios relacionados con seguros.

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Distribución de $1.000 millones entre los asegurados

Según la empresa, el paquete de beneficios para los clientes de Florida contempla tres componentes principales, 500 millones de dólares en dividendos anunciados para 2026; 250 millones de dólares en ahorros derivados de dos reducciones de tarifas de seguros de automóvil que disminuyeron las primas un promedio de 14% y unos 160 millones de dólares en dividendos de seguros distribuidos en diciembre de 2025.

En total, USAA estima que estas medidas aportarán cerca de 1.000 millones de dólares en valor para los asegurados elegibles entre diciembre de 2025 y julio de 2026.

La aseguradora informó que aproximadamente 830.000 miembros que mantuvieron pólizas de automóvil entre 2023 y 2025 serán elegibles para recibir parte del nuevo dividendo de 500 millones de dólares.

Este es el monto por asegurado

USAA indicó que los pagos comenzarán a enviarse a partir del 15 de junio.

La compañía calcula que el pago promedio será de aproximadamente 760 dólares por asegurado, mientras que más de una cuarta parte de los beneficiarios recibirá más de 1.000 dólares.

Además, señaló que cerca de la mitad de sus asegurados podrían beneficiarse de nuevas reducciones en las primas de automóvil durante 2026.

Reformas legales detrás de los reembolsos

La empresa sostiene que las reformas de responsabilidad civil aprobadas en Florida en 2023 contribuyeron significativamente a reducir los costos legales que históricamente presionaban al alza las primas de seguros.

Entre los cambios legislativos se incluyeron:

Reducción del plazo para presentar demandas

La legislación redujo de cuatro a dos años el plazo para presentar determinadas reclamaciones civiles.

Eliminación de los llamados "daños fantasma”

Las reformas limitaron reclamaciones basadas en gastos médicos que no fueron realmente pagados por el demandante.

Fin de los honorarios unilaterales de abogados

También se eliminó la norma que obligaba a las aseguradoras a pagar automáticamente los honorarios legales de los demandantes cuando estos obtenían una sentencia favorable.

La caída de las demandas relacionadas con seguros

USAA citó diversos estudios que muestran una disminución significativa de los litigios en Florida tras las reformas.

Las demandas relacionadas con parabrisas de automóviles pasaron de aproximadamente 24.000 casos en el segundo trimestre de 2023 a cerca de 2.600 durante el mismo período de 2024.

En el sector de seguros para propietarios de viviendas, Florida llegó a concentrar el 76% de todas las demandas del país pese a representar apenas el 9% de los propietarios de viviendas de Estados Unidos.

Asimismo, la Oficina de Regulación de Seguros de Florida reportó que los costos de defensa legal pagados por las aseguradoras descendieron de un récord de 3.460 millones de dólares en 2023 a 107 millones en 2024.

Menos litigios, menores costos para los consumidores

El presidente y director ejecutivo de USAA, Juan C. Andrade, afirmó que la reducción de los costos legales ha permitido trasladar parte de esos ahorros a los asegurados.

“Desde reducciones de tarifas hasta programas de recompensas y devoluciones directas, nuestro objetivo es ofrecer un alivio significativo e inmediato mientras preservamos la solidez financiera de la que dependen nuestros miembros”, señaló.

La compañía sostiene que cuando disminuyen los costos asociados a litigios y defensa legal, las aseguradoras tienen más margen para reducir tarifas, emitir dividendos o devolver capital a sus clientes.

Impacto económico más allá de las pólizas

Un estudio citado por USAA concluyó que las reformas legales han generado una reducción promedio del 14.5% en los costos de seguros de propiedad y accidentes respecto a lo que habría ocurrido sin los cambios legislativos.

El mismo análisis estimó que las reformas aportan más de 4.200 millones de dólares anuales a la economía estatal, respaldan cerca de 29.370 empleos y generan ingresos fiscales adicionales por más de 360 millones de dólares combinados para el estado y los gobiernos locales.

Nunca llueve al gusto de todos

Mientras los defensores de las reformas argumentan que la reducción de litigios ayuda a contener el costo de los seguros, sus críticos sostienen que las nuevas restricciones podrían dificultar que algunos asegurados impugnen decisiones de las compañías cuando existe una disputa sobre una reclamación.

FUENTE: USAA