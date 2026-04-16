Miami convoca importante jornada de oración por la libertad de Cuba el 26 de abril en Bay Front Park

Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana en rueda de prensa junto a los comisionados de Miami, Rolando Escalona y Rafael Rosado.

MIAMI.– La Asamblea de la Resistencia Cubana convocó en Miami a una jornada internacional de oración por la libertad de Cuba el domingo 26 de abril en Bayfront Park, donde activistas, líderes religiosos y funcionarios públicos se reunirán junto a la comunidad para denunciar la situación del pueblo cubano y pedir el fin del régimen.

La convocatoria tuvo lugar este miércoles 15 de abril en rueda de prensa en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana, un evento que busca reunir al exilio y a la comunidad internacional en un acto de fe y presión política.

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La jornada comenzará a las 4:00 p.m. con oraciones y continuará con un programa formal desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en Bayfront Park, de Miami.

El coordinador de la organización, Orlando Gutiérrez-Boronat, subrayó que se trata de “un acto de unidad espiritual” abierto a todos, creyentes o no, enfocado en la liberación de la isla.

Oración como motor de lucha en Cuba

Gutiérrez-Boronat describió la convocatoria como un momento crucial ante lo que calificó como una crisis profunda en la isla.

“Creemos en la oración como una contribución a la libertad de Cuba”, afirmó, al tiempo que señaló que dentro del país existe un movimiento creciente de personas que oran por el fin del comunismo.

El activista denunció que el pueblo cubano enfrenta una realidad marcada por la represión, la migración masiva y el deterioro social. “Estamos frente a fuerzas que han sojuzgado al pueblo cubano por 67 años”, expresó.

También insistió en la necesidad de una renovación espiritual: “Tenemos que nutrirnos y la nutrición más importante es la espiritual. Nuestras casas tienen que estar abiertas a Dios”.

Presos políticos y resistencia dentro de la isla

Uno de los ejes centrales de la convocatoria es visibilizar la existencia de presos políticos en Cuba, pese a las negaciones del régimen.

Gutiérrez-Boronat criticó directamente al gobierno cubano al afirmar que “niega la realidad” cuando asegura que no existen detenidos por motivos políticos.

Como ejemplo de resistencia, mencionó a Ángel Jesús Véliz Marcano y a la juventud cubana que, según dijo, mantiene viva la lucha dentro del país. “Si ellos pueden estar en pie de lucha desde una prisión, nosotros podemos acudir un domingo a apoyarlos”, sostuvo.

Apoyo de autoridades de Miami a la convocatoria

El comisionado del Distrito 3 de Miami, Rolando Escalona, presente en la rueda de prensa, llamó a la comunidad a sumarse sin importar afiliaciones políticas.

“Esto no es de republicanos ni demócratas, esto es por la libertad del pueblo cubano”, afirmó, al tiempo que denunció que los cubanos han sido exitosos en el mundo “menos en un solo lugar: Cuba”, debido a la dictadura.

Escalona también cuestionó la narrativa oficial del régimen: “Decir que en Cuba no hay presos políticos cuando hay gente muriendo en las cárceles por pensar diferente es inaceptable”.

Por su parte, el comisionado Rafael Rosado destacó el impacto global de la crisis cubana. “Lo que ocurre en Cuba se siente en cualquier parte del mundo donde se ame la libertad”, señaló, y pidió la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres.

La oración empodera al pueblo cubano

Por su parte, el activista exiliado Ramón Saúl Sánchez resaltó el carácter espiritual del evento como herramienta de lucha.

“La oración empodera al pueblo de Cuba”, afirmó, al considerar que la dignidad humana es el arma más poderosa frente a cualquier régimen.

Sánchez describió la jornada como “un puente entre las dos orillas”, en referencia a la conexión entre el exilio y quienes permanecen en la isla.

Líderes religiosos y figuras culturales se suman al evento

La jornada contará con la participación de reconocidos guías espirituales de distintas denominaciones, entre ellos el padre José Luis Menéndez y el padre Alberto Cutié, de la Iglesia Anglicana, quienes liderarán parte de las oraciones por la libertad de Cuba.

Asimismo, el evento reunirá a destacadas figuras del ámbito cultural comprometidas con la causa, como el cantautor ganador del Grammy Amaury Gutiérrez, el poeta y músico Jorge García Díaz “Kamankola”, y el artista Raudel Collazo, fundador del rap contestatario en la isla, quienes aportarán su voz en defensa de los derechos y libertades del pueblo cubano.

Jornada internacional con alcance dentro y fuera de Cuba

Los organizadores destacaron que la jornada no será solo local. Se prevén actos simultáneos en varios países de América Latina y también dentro de Cuba, aunque estos últimos no se adelantaron dónde ocurrirán para evitar represalias.

Entre los países participantes figuran Costa Rica, El Salvador, Uruguay, México, Chile, República Dominicana y Venezuela, con el respaldo de organizaciones como el Frente Hemisférico por la Libertad y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, entre otras.

Según Gutiérrez-Boronat, esta movilización global busca demostrar la unidad del exilio y reforzar la presión internacional en favor de un cambio político en la isla.

Cómo participar en la jornada de oración en Miami

Los organizadores habilitaron opciones de registro para facilitar la asistencia, incluyendo inscripción en línea en FreeCubaRally.com y contacto telefónico al 305-220-2713. También informaron que habrá facilidades de transporte y estacionamiento para los asistentes.

“El 26 de abril no es para entretenerse, es para orar y luchar por Cuba”, enfatizó Gutiérrez-Boronat, quien agradeció al comisionado Miguel Ángel Gabela por facilitar el evento.

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