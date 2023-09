A escena en Miami obra que recrea la Crisis de los Misiles en Cuba

Felipe reveló que la puesta en escena será a partir del 6 de octubre, a las 7:30 pm. “Es una forma de presentar la historia cubana, una experiencia inmersiva que explota un hecho histórico diferente a cómo se ha presentado la Crisis de los Misiles”, afirmó.

Agregó que “con esta obra se muestra cómo el comunismo puede acabar con la democracia de un país”, como es el caso de Cuba que se encuentra “bajo represión constante”, en paralelo con la libertad que pueden disfrutar las personas en otros países.

El público objetivo de la función teatral “serán los jóvenes y los turistas” para que conozcan “la real verdad de la isla”, explicó Felipe, quien, sin embargo, invitó a toda la comunidad de Miami-Dade y el sur de la Florida a ver la obra.

La Crisis de los Misiles’ en Cuba fue un conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba que tuvo lugar en octubre de 1962. La tensión se desencadenó cuando EEUU descubrió que los soviéticos estaban instalando misiles nucleares de alcance medio en la isla, a solo 90 millas de la costa estadounidense, con el apoyo de Fidel Castro.

Las paredes oyen es "emotiva, arraigada en el carácter, a veces cómica y absurda; es una carta de amor a los presos políticos cubanos y a la diáspora cubana", se lee en una reseña de la obra en su sitio web.

El espectáculo sobre tablas rinde homenaje a Rafael Tomé, abuelo del guionista Ramos, fallecido en 2020 a los 92 años.

“Escribí la obra en honor a mi abuelo, que estuvo preso en isla de Pinos; nunca me quería contar nada, pero cuando empecé a actuar, él me escribió en un diario todo lo que había vivido, como que había sido condenado a muerte, eso no pasó, y después estuvo nueve años en prisión”, indicó Ramos.

La obra puede verse en inglés y español. “En ella decimos lo que está pasando en Cuba en estos momentos, y lo que vivieron nuestros padres y abuelos”, sumó. “Es una carta de afecto al presidio político”.

El abuelo de Ramos “estuvo en el Presidio Modelo, que es donde se desarrolla la obra, y también en La Cabaña y en otra prisión”, comentó el escritor y también actor que participa en la versión en inglés.

Gutiérrez-Boronat apuntó que ha visto cuatro veces la obra y que “han sido cuatro veces en las que se me han aguado los ojos”.

Desde su punto de vista, “esta es una obra no solo para los cubanos, sino para todos los latinoamericanos para que conozcan las verdaderas dimensiones del comunismo”.

Rodríguez resaltó el hecho de que “hayan sido jóvenes nacidos fuera de Cuba, nietos de los primeros exiliados, quienes se tomaron el interés de poner en escena esta obra”.

Entre el elenco de la pieza teatral destacan Bill Schwartz, Susana Pérez, Ariel Texido, Héctor Medina y Dianne Garriga. Los boletos se pueden adquirir en www.lasparedesoyen.com