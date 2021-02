A tres años del tiroteo de Parkland las víctimas esperan justicia

Una razón es el coronavirus, que ha cerrado las operaciones judiciales y ha dificultado el acceso en persona a la cárcel para la defensa. Otro es la gran magnitud del caso, con cientos de testigos del 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria

El caso ya podría haber terminado. Los abogados de Cruz han dicho en repetidas ocasiones que se declararía culpable a cambio de una cadena perpetua. Pero los fiscales no cederán en buscar la pena de muerte en el juicio.

"Estamos dedicados a garantizar que se haga justicia y estamos trabajando diligentemente para asegurar que el juicio penal comience lo antes posible", dijo el fiscal estatal del condado de Broward, Harold Pryor, quien fue elegido en noviembre.

El antiguo fiscal estatal al que reemplazó, Michael Satz, se quedará para procesar personalmente a Cruz. Satz ha dicho que el destino de Cruz debe ser decidido por un jurado, no por el propio Cruz a través de una declaración de culpabilidad.

Los padres de los muertos y heridos están divididos sobre la pena de muerte, dijo Tony Montalto, cuya hija Gina, de 14 años, murió en el tiroteo y que es presidente del grupo familiar de las víctimas Stand With Parkland.

No hay duda de la posición de Montalto.

“La opción de una vida larga no se le dio a nuestros hijos y cónyuges, se tomó ese día ”, dijo Montalto.

“La sociedad en general debería exigir que alguien que atacó a los más vulnerables, nuestros hijos, en su escuela, un lugar del aprendizaje, debe ser responsable en última instancia. Nuestras familias ya han pagado el precio más alto".

Michael Schulman, el padre de la víctima del tiroteo Scott Beigel, un entrenador de campo a través de la escuela y profesor de geografía aclamado por proteger a los estudiantes, escribió un artículo de opinión en un periódico en el que dijo que sería mejor para todos si Cruz pudiera declararse culpable y ser encerrado por vida.

"Ir por la pena de muerte no traerá de vuelta a nuestros seres queridos. No hará que las cicatrices físicas de los heridos desaparezcan", escribió Schulman. "De hecho, lo que hará es continuar con el trauma y no permitir que las víctimas se curen y cierren".

Incluso en el mejor de los casos, los casos de pena de muerte suelen tardar años en llegar a juicio. En el condado de Broward, el tiempo promedio entre el arresto y el juicio es de aproximadamente tres años y medio. Algunos casos complejos han tardado hasta 10 años en llegar a juicio.

"Incluso si no tuviéramos que lidiar con la pandemia, llevar un caso de pena de muerte con tantas víctimas a juicio, en Florida, habría llevado al menos tanto tiempo", dijo David Weinstein, un exfiscal federal que ahora ejerce en la práctica privada en Miami. "El proceso de deposición por sí solo puede llevar años, y luego están los expertos y especialistas en mitigación".

Si Cruz es declarado culpable y sentenciado a muerte, las apelaciones probablemente se extenderían por décadas. También es posible que el caso se revierta y se envíe de regreso para otra audiencia de sentencia o juicio, lo que obligará a las familias de las víctimas a enfrentarlo todo nuevamente.

Cruz está representado por la oficina del defensor público del condado de Broward, que hasta ahora ha tomado declaraciones de unos 300 testigos. Sus abogados se negaron a comentar sobre esta historia, pero en documentos judiciales han insistido en que no hay intención de retrasar el caso.

Cruz tenía un historial bien documentado de problemas mentales, incluida una obsesión por la violencia y la muerte, antes del tiroteo cuando tenía 19 años. Su defensa no se centra en su culpabilidad o inocencia; se trata más de salvarlo de la pena de muerte, han dicho sus abogados en el tribunal.

Un gran escollo es el acceso a Cruz en la cárcel. Sus abogados dicen que los expertos en salud mental que necesitan para el juicio deben entrevistarlo en persona, lo que no harán mientras el coronavirus siga siendo una amenaza en las cárceles del país. Pero los funcionarios han expresado preocupaciones de seguridad sobre el transporte de Cruz desde la cárcel para reunirse con expertos en defensa en otros lugares.

En las últimas semanas, también ha habido una larga batalla sobre el deseo de los fiscales de permitir que el jurado, siempre que el caso llegue a ese punto, visite el edificio escolar ahora cerrado para verlo por sí mismos. Los abogados defensores dicen que eso sería demasiado perjudicial y que existe un amplio video y otras pruebas.

La jueza de circuito Elizabeth Scherer inicialmente esperaba comenzar el juicio en enero de 2020. Eso obviamente no sucedió. Luego, todo se cerró cuando la pandemia de coronavirus golpeó a mediados de marzo.

No se ha fijado una fecha para el juicio. La próxima audiencia es una conferencia de estado, llevada a cabo de forma remota como otros procedimientos similares en los últimos meses, el 16 de febrero.

Desde la masacre de 2018:

-El gobernador destituyó al alguacil en ese momento, Scott Israel, debido al desempeño de la agencia ese día.

-El oficial de seguridad de la escuela que estaba de servicio el día de los tiroteos, el ex diputado del condado de Broward Scot Peterson, enfrenta 11 cargos criminales, que incluyen negligencia y negligencia infantil, por no ingresar al edificio de la escuela para confrontar a Cruz. Se ha declarado inocente y también está a la espera de juicio.

-Una comisión creada para estudiar la tragedia recomendó que los maestros sean entrenados y armados en las escuelas, y la Legislatura estatal en 2019 aprobó una ley a tal efecto.

-Se han presentado múltiples demandas por los tiroteos y probablemente tomará años resolverlas. El brote de coronavirus también ha obstaculizado esos casos, aunque un juez dictaminó recientemente que el sistema escolar no tenía la obligación de advertir sobre el peligro que representaba Cruz, para entonces un ex alumno.