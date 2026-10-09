Adalberto Ortiz Ávalos llega a Miami con historias para crecer y recordar

MIAMI . Antes de convertirse en un personaje literario, Juan fue un hermano al que Adalberto Ortiz Ávalos tardó años en comprender. Aquella mirada familiar, que pasó del juicio a la aceptación, dio origen a Juan el inconstante, uno de los libros que el escritor mexicano traerá a Miami para encontrarse por primera vez con lectores en Estados Unidos.

Su visita tendrá lugar en el marco de Entrelibros 2026, el festival de literatura infantil en español que se celebrará del 14 al 18 de octubre en el Museo de Coral Gables, con entrada gratuita, y en el que se reúnen a autores, ilustradores, editoriales y familias alrededor de la lectura y la creación.

Para Ortiz Ávalos, cuya obra ha sido publicada en España, Italia y Colombia, esta presentación tiene el significado de un nuevo comienzo.

“Es un verdadero placer tener mi primera presentación en Estados Unidos, en el marco de Entrelibros 2026”, dijo el autor. “Es como volver a comenzar y buscar mis primeros lectores en esta parte del mundo”. “Es un verdadero placer tener mi primera presentación en Estados Unidos, en el marco de Entrelibros 2026”, dijo el autor. “Es como volver a comenzar y buscar mis primeros lectores en esta parte del mundo”.

En Miami, el escritor encuentra la oportunidad de conversar con lectores de distintas procedencias, unidos por una lengua y por experiencias que pueden reconocerse en sus historias: la infancia, los vínculos familiares, la búsqueda de identidad y la memoria.

La curiosidad como una forma de crecer

En Juan el inconstante, Ortiz Ávalos propone mirar con otros ojos a quienes parecen cambiar continuamente de intereses. Inspirado en su hermano mayor, el cuento cuestiona la facilidad con que los adultos interpretan esa conducta como un defecto.

“Durante años juzgué a mi hermano por no terminar nada de lo que empezaba. Con el tiempo entendí que su curiosidad era una forma distinta de mirar el mundo”, explica.

De esa reconciliación nació una historia que invita a los niños a explorar distintas habilidades, equivocarse sin miedo y descubrir que una profesión no determina todo lo que una persona puede ser.

La propuesta también interpela a padres y educadores, ya que, según el autor, el libro busca abrir conversaciones sobre la importancia de comprender aquello que se aparta de las expectativas, antes de intentar corregirlo.

Libros de Adalberto Ortiz Ávalos. Cortesía

Cartas que rescatan la memoria

Por otra parte, la segunda obra que presentará, Las luciérnagas, lleva a los lectores juveniles a un escenario histórico: la Guerra Civil española. Basada en cartas reales de un joven mexicano que viajó a España para apoyar a la República, la novela aborda la amistad, la memoria y la resistencia.

“Leer Las luciérnagas es recordar que hubo una edad en la que creíamos que una promesa podía salvarnos”, dijo Ortiz Ávalos.

El escritor explica que el libro surgió de una investigación profunda y de su compromiso con la memoria histórica. Y que, a través de aquella correspondencia, la novela acerca a los jóvenes a las convicciones y los vínculos de una generación que vivió el conflicto.

Aunque parten de experiencias distintas, ambos títulos comparten una preocupación por comprender a sus protagonistas: un niño cuya curiosidad desafía las expectativas y un joven cuyas cartas permiten volver sobre el pasado.

Una vocación que comenzó con Juan Rulfo

La relación de Ortiz Ávalos con la literatura comenzó a los 12 años, cuando un maestro sustituto le enseñó a leer El llano en llamas, de Juan Rulfo, “párrafo por párrafo”. Ese encuentro marcó el descubrimiento de una vocación que, con el tiempo, lo llevaría a escribir para públicos de diferentes edades.

Ahora, mientras prepara su presentación en Miami, el autor anuncia nuevos proyectos: la novela para adultos No frente al sol, el relanzamiento de El mejor día, ilustrado por Gabriel Pacheco, el libro infantil La nube y una propuesta de temática empresarial titulada Las leyes de dinero.

Entre esos caminos, su llegada a Entrelibros conserva la aspiración de encontrar a alguien dispuesto a entrar en sus historias. “Si al menos uno se anima a leer mis libros, con ese único lector podemos mover el mundo”, finalizó.