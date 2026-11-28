El retrato del exmandatario colombiano Gustavo Petro que fue retirado de la galería presidencial de la Casa de Nariño.

El izquierdista exgobernante de Colombia, Gustavo Petro, se quejó porque su retrato fue retirado de la galería presidencial en la Casa de Nariño, Bogotá, Colombia.

MIAMI — El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, publicó un video de la Casa de Nariño en el que se observa el espacio vacío que ocupaba el retrato del exmandatario Gustavo Petro (2022-2026) en la galería presidencial.

Petro denunció la retirada de su retrato de la galería de exmandatarios, una decisión que calificó de acto de "censura" y de intento de borrar las diferencias de la historia.

El recorrido por la galería de expresidentes confirmó visualmente la ausencia del retrato del exmandatario. La publicación se produjo horas después de que Gustavo Petro denunciara que su pintura había desaparecido del Palacio Presidencial.

"Se trata de anular la diferencia en nuestra historia. Los procesos donde se niega el arte y a las personas que no son afines al pensamiento oligárquico, simplemente se prohíben, se censuran, se vetan", escribió Petro en X en una publicación acompañada de una fotografía de la galería, en la que se observa el espacio vacío donde estaba su retrato.

El video muestra las fotos de los expresidentes bien vestidos haciendo honor al cargo, mientras la fotografía de Petro lo muestra sentado de cuerpo entero, vestido de color blanco de manera informal, con zapatos tenis también de color blanco que lucen no muy limpios y sentado en un sillón, con un lápiz en la mano izquierda.

El retrato del exmandatario colombiano Gustavo Petro que fue retirado de la galería presidencial de la Casa de Nariño. Gobierno de Colombia

Petro dice ser "inolvidable"

"Pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo, y allí nos volvemos inolvidables", agregó el exmandatario.

Este caso recuerda a la polémica retirada de 63 piezas de las exposiciones permanentes del Museo Nacional de Colombia, el más antiguo del país, el pasado 15 de octubre, en una decisión del Gobierno de De la Espriella que afectó a obras y objetos relacionados con movimientos feministas y LGTBI, la violencia política y el acuerdo de paz de 2016 con las FARC.

FUENTE: Con información de EFE / Revista Semana