MIAMI.- Las calles de Manhattan se llenaron de globos gigantes, carrozas, música y miles de espectadores este sábado 28 de noviembre, con la celebración de la edición número 100 del tradicional Macy’s Thanksgiving Day Parade, que tuvo que ser pospuesto por primera vez en su historia debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectaron a Nueva York durante el Día de Acción de Gracias.

Acompañada de fuertes vientos y lluvias intensas, la tormenta obligó a los organizadores y a las autoridades a trasladar la celebración del jueves al sábado. La decisión representó un hecho inédito para esta tradición, que comenzó en 1924.

TRADICIÓN Posponen Desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York por mal tiempo

La edición del centenario reunió 100 globos gigantes, alrededor de 1.000 payasos, carrozas y bandas musicales. Entre los personajes que desfilaron estuvieron Snoopy, Spider-Man, Bluey, Hello Kitty y los Minions, además de nuevas figuras inflables creadas especialmente para la ocasión.

El espectáculo también contó con presentaciones musicales de artistas como Feid, Queen Latifah, Keke Palmer, Teddy Swims y Megan Moroney, entre otros. A la programación se sumaron Gloria Gaynor y LL Cool J, quienes participaron en la celebración reprogramada.

El recorrido de aproximadamente 2,5 millas comenzó en el Upper West Side, continuó por Central Park West y la Sexta Avenida, y culminó frente a la emblemática tienda Macy’s en Herald Square.