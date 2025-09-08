Advierten sobre cambio de color en el agua de Fort Lauderdale, ¿se puede beber?

MIAMI. - Por estos días, los residentes de Fort Lauderdale notarán un cambio temporal en el color del agua del grifo, una alteración que se produce por los trabajos de modernización y lavado de tuberías del sistema de tratamiento del líquido, según informó el gobierno municipal.

Las autoridades locales reportaron que esta medida es un paso necesario para la futura operación del nuevo Centro de Agua Limpia Prospect Lake y garantizaron que el agua cumple con todos los estándares de potabilidad de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, por lo que “su consumo es seguro”.

FALLO Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

JUSTICIA Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Modernización y seguridad del suministro

La Ciudad anunció que realiza un exhaustivo lavado de las tuberías de agua cruda para eliminar arena, sedimentos y otros residuos.

Durante este proceso, la planta de tratamiento actual se abastecerá de pozos con un contenido orgánico naturalmente más alto, lo que ocasiona la variación en el color.

A pesar de la alteración visual, los funcionarios responsables del tema reiteraron que el agua es segura y mantiene todos los estándares primarios de calidad para el consumo.

Proyecto millonario

Estas acciones forman parte del ambicioso proyecto del Centro de Agua Limpia Prospect Lake, una instalación de última generación con una inversión aproximada de 666 millones de dólares.

Se espera que este nuevo centro comience a operar en el otoño de 2026, con una capacidad para producir 50 millones de galones de agua limpia por día.

La planta está diseñada para resistir vientos de un huracán de categoría 5 y empleará tecnologías avanzadas como la nanofiltración para eliminar el color y mejorar la calidad del suministro a largo plazo.

Historial de quejas

La noticia genera inquietud entre los residentes, quienes han enfrentado problemas crónicos con agua amarillenta, especialmente en los vecindarios del sur.

Activistas comunitarios atribuyen esta situación a fallas en la antigua planta de tratamiento Fiveash.

A pesar de las garantías oficiales, muchos ciudadanos han expresado su desconfianza y preocupación en redes sociales y a través de llamadas al centro de servicio al cliente de la ciudad.

El historial de Fort Lauderdale, que incluye derrames de aguas residuales en 2019, alimenta el escepticismo de la comunidad ante los anuncios de las autoridades.