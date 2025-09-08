lunes 8  de  septiembre 2025
URGENTE

Seis muertos en un ataque terrorista en Jerusalén Este

El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel

Miembros de los servicios de emergencia ZAKA de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Hombres armados palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre, matando a cinco personas e hiriendo a varias más. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de cinco muertos en el tiroteo, actualizando la cifra anterior de cuatro. La policía informó de la muerte de los dos hombres armados.&nbsp;

Miembros de los servicios de emergencia ZAKA de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Hombres armados palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre, matando a cinco personas e hiriendo a varias más. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de cinco muertos en el tiroteo, actualizando la cifra anterior de cuatro. La policía informó de la muerte de los dos hombres armados. 

Menahem KAHANA / AFP

JERUSALÉN.- Seis personas murieron y una decena resultaron heridas este lunes en un ataque terrorista a tiros en Jerusalén Este, indicaron los servicios de socorro israelíes.

Se trata de uno de los ataques más mortíferos en esa ciudad desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023.

Lee además
El presidente colombiano Gustavo Petro.
Economía

Exportación de carbón en Colombia se desploma mientras Gustavo Petro prohíbe vender a Israel
El evento, con entradas agotadas, combinó una conversación íntima sobre el recorrido artístico del de Israel Houghton con una potente presentación en vivo
MÚSICA

Israel Houghton hace historia con íntima velada en el Grammy Museum

El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Según la policía, dos atacantes dispararon contra una parada de autobús.

Los servicios de emergencia y los equipos médicos "declararon la muerte de cuatro víctimas, entre ellas un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30", según un comunicado de Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

Más tarde se certificó el deceso de otras dos personas, una mujer y un hombre, en hospitales de la ciudad.

Medios locales publicaron la identidad de cuatro de las víctimas, que eran judíos ultraortodoxos. Desde Madrid, el ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que una de las víctimas era de nacionalidad española.

El Magen David Adom indicó que hay ocho heridos, cinco de ellas graves.

"Un agente de seguridad y un civil presentes en los lugares de los hechos reaccionaron de inmediato. Replicaron y neutralizaron a los atacantes", señaló la policía.

"Ha sido una escena muy difícil", declaró el enfermero Fadi Dekaidek en el comunicado publicado por los servicios de emergencia.

"Los heridos estaban en el suelo y en la acera, cerca de una parada de autobús. Algunos estaban inconscientes", detalló el enfermero.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo una reunión "con los responsables de los servicios de seguridad", indicó su despacho.

"Estamos en guerra contra el terrorismo en varios frentes", dijo Netanyahu desde el lugar del ataque.

El presidente Isaac Herzog señaló en X que "este ataque horrible nos recuerda que estamos luchando contra el mal absoluto".

El movimiento terrorista islamista palestino Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, se felicitó del ataque y afirmó que los asaltantes eran palestinos.

"Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo", indicó Hamás en un comunicado.

El ejército israelí indicó que sus fuerzas "están buscando a sospechosos" en la zona del ataque terrorista y rodeaban pueblos palestinos en la región de Ramala, en Cisjordania ocupada.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Relevancia fingida: la última ilusión de las viejas potencias

Air Europa y sus alianzas estratégicas en el Golfo

Canciller surcoreano viaja a EEUU tras arrestos durante redada migratoria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Informe Centro Nacional Huracanes, septiembre 7, 2025.
CARIBE

Preocupante calma en el Trópico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Imagen de los 13.000 barriles de precursores químicos procedentes de China y con detino al Cartel de Sinaloa en México para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo.
EEUU

La mayor incautación de químicos procedentes de China para drogas sintéticas

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Más detenidos y secuestrados por régimen de Maduro, denuncia Vente Venezuela
VENEZUELA

Régimen de Maduro secuestra a cuatro miembros de una familia, una niña entre ellos

Te puede interesar

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Miembros de los servicios de emergencia ZAKA de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Hombres armados palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre, matando a cinco personas e hiriendo a varias más. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de cinco muertos en el tiroteo, actualizando la cifra anterior de cuatro. La policía informó de la muerte de los dos hombres armados. 
URGENTE

Seis muertos en un ataque terrorista en Jerusalén Este

El precio de la gasolina en Florida escala tres centavos. 
MÁS CARA

Precio de la gasolina en Florida sube levemente a $3.10 por galón, a pesar de bajar el crudo

Imagen referencial. 
ANUNCIO Y DUDAS

Advierten sobre cambio de color en el agua de Fort Lauderdale, ¿se puede beber?