Precio de la gasolina en Florida sube levemente a $3.10 por galón, a pesar de bajar el crudo

El precio de la gasolina en Florida escala tres centavos.

MIAMI.- El precio de la gasolina en Florida registró un leve aumento en la última semana y se situó este domingo en 3.10 dólares por galón, tres centavos más que hace siete días, según el informe semanal de AAA – The Auto Club Group. La cifra es, sin embargo, tres centavos menor al promedio de hace un mes y ocho centavos más baja que en el mismo período del año pasado.

“Históricamente, los precios tienden a bajar en la segunda mitad del año. No obstante, el inicio del otoño puede traer cierta volatilidad por el mantenimiento de refinerías y la amenaza de huracanes”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA. “Estos factores podrían verse compensados por la reducción de la demanda de combustible tras el fin de la temporada alta de viajes”.

Tendencias del petróleo

El precio del crudo también mostró un retroceso. El viernes cerró en 61.87 dólares por barril, una caída de 3% frente a los 64.01 dólares de la semana anterior, lo que presiona a la baja el costo de los combustibles.

Mercados más caros y más baratos de Florida

Los precios varían ampliamente en el estado:

Más caros: West Palm Beach-Boca Ratón ($3.25), Gainesville ($3.18), Nápoles ($3.15).

West Palm Beach-Boca Ratón ($3.25), Gainesville ($3.18), Nápoles ($3.15). Más baratos: Panamá City ($2.89), Crestview-Fort Walton Beach ($2.91), Pensacola ($2.93).

En el area metropolitana de Miami-Dade, el precio de la gasolina regular es de 3.01 dólares el galón, la gasolina medio se vende a 3.47 dólares el galón, mientras que la premium se comercializa a 3.69 dólares.

En comparación, el promedio nacional del combustible se ubicó en 3.19 dólares el galón, por encima del precio en Florida.

Consejos para ahorrar gasolina

AAA recomienda a los conductores adoptar prácticas que ayuden a mejorar el rendimiento y aliviar el impacto en el bolsillo:

Combinar diligencias para reducir el tiempo de conducción.

Conducir de manera conservadora, evitando aceleraciones y frenazos bruscos.

Retirar peso innecesario del vehículo: cada 100 libras menos mejora la economía de combustible entre 1% y 2%.

Comparar precios en la comunidad usando la aplicación móvil de AAA.

Pagar en efectivo, ya que algunas estaciones cobran más por galón a quienes usan tarjeta de crédito.

