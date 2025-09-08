lunes 8  de  septiembre 2025
MÁS CARA

Precio de la gasolina en Florida sube levemente a $3.10 por galón, a pesar de bajar el crudo

El combustible en Florida aumentó 3 centavos respecto a la semana pasada, según AAA, con West Palm Beach como mercado más caro y Panamá City como el más barato

El precio de la gasolina en Florida escala tres centavos.&nbsp;

El precio de la gasolina en Florida escala tres centavos. 

JESÚS HERNÁNDEZ
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El precio de la gasolina en Florida registró un leve aumento en la última semana y se situó este domingo en 3.10 dólares por galón, tres centavos más que hace siete días, según el informe semanal de AAA – The Auto Club Group. La cifra es, sin embargo, tres centavos menor al promedio de hace un mes y ocho centavos más baja que en el mismo período del año pasado.

“Históricamente, los precios tienden a bajar en la segunda mitad del año. No obstante, el inicio del otoño puede traer cierta volatilidad por el mantenimiento de refinerías y la amenaza de huracanes”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA. “Estos factores podrían verse compensados por la reducción de la demanda de combustible tras el fin de la temporada alta de viajes”.

Lee además
Zona turística en Lincoln Road, en Miami Beach
FLORIDA

Multimillonaria renovación para Lincoln Road en Miami Beach
Precio de la gasolina en una estación de combustibles en Miami.
AL ALZA

Precio de gasolina en Florida sube a $3.03 después del Día del Trabajo

Tendencias del petróleo

El precio del crudo también mostró un retroceso. El viernes cerró en 61.87 dólares por barril, una caída de 3% frente a los 64.01 dólares de la semana anterior, lo que presiona a la baja el costo de los combustibles.

Mercados más caros y más baratos de Florida

Los precios varían ampliamente en el estado:

  • Más caros: West Palm Beach-Boca Ratón ($3.25), Gainesville ($3.18), Nápoles ($3.15).
  • Más baratos: Panamá City ($2.89), Crestview-Fort Walton Beach ($2.91), Pensacola ($2.93).

En el area metropolitana de Miami-Dade, el precio de la gasolina regular es de 3.01 dólares el galón, la gasolina medio se vende a 3.47 dólares el galón, mientras que la premium se comercializa a 3.69 dólares.

En comparación, el promedio nacional del combustible se ubicó en 3.19 dólares el galón, por encima del precio en Florida.

Consejos para ahorrar gasolina

AAA recomienda a los conductores adoptar prácticas que ayuden a mejorar el rendimiento y aliviar el impacto en el bolsillo:

  • Combinar diligencias para reducir el tiempo de conducción.
  • Conducir de manera conservadora, evitando aceleraciones y frenazos bruscos.
  • Retirar peso innecesario del vehículo: cada 100 libras menos mejora la economía de combustible entre 1% y 2%.
  • Comparar precios en la comunidad usando la aplicación móvil de AAA.
  • Pagar en efectivo, ya que algunas estaciones cobran más por galón a quienes usan tarjeta de crédito.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Florida concentra la mayoría de ataques de tiburones de EEUU: nueve de sus playas encabezan la lista

Advierten sobre cambio de color en el agua de Fort Lauderdale, ¿se puede beber?

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Informe Centro Nacional Huracanes, septiembre 7, 2025.
CARIBE

Preocupante calma en el Trópico

José Luis Rodríguez Zapatero, socialista español, y Nicolás Maduro en Venezuela.
RELACIONES

Rodríguez Zapatero se une a 'neochavistas' e impulsan fórmula para hacerse del poder

Francia se une a las fuerzas navales de EEUU contra el narcotráfico
NARCOTRÁFICO

Francia se une a EEUU para combate al narco en el Caribe 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Imagen de los 13.000 barriles de precursores químicos procedentes de China y con detino al Cartel de Sinaloa en México para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo.
EEUU

La mayor incautación de químicos procedentes de China para drogas sintéticas

Te puede interesar

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
El precio de la gasolina en Florida escala tres centavos. 
MÁS CARA

Precio de la gasolina en Florida sube levemente a $3.10 por galón, a pesar de bajar el crudo

Imagen referencial. 
ANUNCIO Y DUDAS

Advierten sobre cambio de color en el agua de Fort Lauderdale, ¿se puede beber?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Virginio Lema Trigo, abogado y periodista boliviano.
INVESTIGACIÓN

Bolivia, las secuelas de un país secuestrado por el socialismo, narradas desde los sucesos